Aves e Vitória de Guimarães na final do torneio da Póvoa de Varzim

A equipa de Vila das Aves venceu o anfitrião Varzim, da Liga 3, no desempate por penáltis (6-5), após o 1-1 nos 90 minutos, e tornou-se a primeira finalista do ‘quadrangular’, antes de o conjunto vimaranense derrotar o Vizela, da II Liga, por 1-0, no segundo encontro.



O varzinista Luís Oliveira rematou para defesa de Pedro Trigueira na única grande penalidade falhada no desempate, antes de Tiago Galletto garantir a passagem à final da equipa treinada por José Mota, depois de 90 minutos equilibrados, disputados a um ritmo lento.



Os poveiros adiantaram-se aos 43 minutos, por Álvaro Milhazes, que aproveitou um desentendimento entre Gustavo Mendonça e Aderllan Santos para se isolar e marcar, e ficaram em superioridade numérica aos 49, após Tunde ser expulso por empurrar Rodrigo Freitas, mas os avenses igualaram por Nené, aos 87, num livre batido do círculo do meio-campo, que sobrevoou o guarda-redes Pedro Costa.



Disposto num sistema tático ‘4-2-3-1’, o AVS apresentou-se no Estádio do Varzim Sport Clube com Pedro Trigueira na baliza, Gustavo Mendonça, Aderllan Santos, Devenish e Edson Mucuana na defesa, Jaume Grau e o reforço Pedro Lima como médios mais recuados e ainda Tunde, John Mercado e a contratação Rafael Barbosa no apoio ao avançado Diego Duarte, outra ‘cara nova’ do plantel.



Já os anfitriões entraram em campo com o guarda-redes Momo Mbaye, os defesas Gonçalo Pimenta, Pedro Nuno, Chicão, Rodrigo Rego, Álvaro Milhazes, os médios Rúben Oliveira, Hircane e Montenegro e os avançados Jefinho e Rodrigo Freitas, num esquema ‘5-3-2’.



Na outra meia-final, vitorianos e vizelenses equilibraram-se numa primeira parte intensa e repleta de duelos entre jogadores, antes de a equipa treinada por Luís Pinto se superiorizar na segunda metade e garantir a final com um golo de Tiago Silva, aos 71 minutos, após recuperação de bola e assistência de Rodrigo Duarte.



Os vimaranenses começaram com um ‘onze’ formado pelo guarda-redes Juan Castillo, pelos defesas Miguel Maga, Borevkovic e Paulo Vítor, pelos médios Vando Félix, Diogo Sousa, Tomás Händel e João Mendes e pelos avançados Gustavo Silva, Nuno Santos e Nélson Oliveira, num sistema tático ‘3-4-3’.



O técnico dos vizelenses, Ricardo Sousa, optou por um esquema ‘4-3-3’, com Antonio Gomís na baliza, Jójó, José Sampaio, Ítalo Henrique e Godwin na defesa, Busnic, Giovani Bamba e Bastunov no meio-campo e Moha Moukhliss, Thio e Manu Garrido no ataque.