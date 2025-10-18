AVS apurado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal

O AVS marcou por Diogo Spencer (minuto 08 e 86), Pedro Lima (11), Rafael Barbosa (63), Bruno Lourenço (82), Kodisang (83) e Kiki Afonso (90).



O AVS entrou a ganhar, com Diogo Spencer a inaugurar o marcador, ao aproveitar uma recarga de uma grande penalidade que Badisson Sea defendeu a Tomané.



O segundo golo não tardou, desta vez pelo pé de Pedro Lima, que rematou certeiro no fundo da baliza,



Ao longo da primeira parte era notória a diferença de escalão das duas equipas em campo, com exceção para o guarda-redes do Fornos de Algodres, Badisson Sea, que fez uma exibição de escalão cimeiro.



Na segunda parte, o AVS dominou por completo o jogo, com o desafio a acontecer no meio campo da equipa da casa, que jogou com 10 atletas, quase desde o intervalo, e que revelou um maior desgaste físico no último quarto de hora.



O desgaste do Fornos de Algodres permitiu ao AVS a concretização da maior parte dos golos da partida nos últimos 10 minutos, quatro de sete, num jogo em que a árbitra Teresa Oliveira acabou por não dar minutos de compensação no final dos 90 minutos.







Jogo no Estádio Municipal da Serra da Esgalhada, em Fornos de Algodres, distrito da Guarda.



Fornos de Algodres - AVS, 0-7.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Diogo Spencer, 08 minutos.



0-2, Pedro Lima, 11.



0-3, Rafael Barbosa, 63.



0-4, Bruno Lourenço, 82.



0-5, Kodisang, 83.



0-6, Diogo Spencer, 86.



0-7, Kiki Afonso, 90.







Equipas:



- Fornos de Algodres: Badisson Sea, João Correia, Eliseu Cá, Daniel Aquino, Hélder Marques (João Silva, 79), Marcelo Oliveira (Afonso Marçal, 46), Daniel Pina (Diogo Rebelo, 71), Marcelo Pinto, Bruno Costa (Hugo Costa, 71), Luisinho e Valdemar Vilaverde (Paulo Moisés, 66).



(Suplentes: Afonso Marçal, Edson Ferreira, Diogo Rebelo, Guilherme Barbosa, João Silva, Hugo Costa e Paulo Moisés).



Treinador: Frederico Gonçalves.



- AVS: João Gonçalves, Diogo Spencer, Sidi Bane, Paulo Vítor, Leandro Rivas (Kiki Afonso, 64), Gustavo Assunção, Jaime Grau (Rafael Barbosa, 46), Pedro Lima (Tiago Galletto, 76), Tunde (Bruno Lourenço, 64), Kodisang e Tomané (Nené, 64).



(Suplentes: Simão Bertelli, Rafael Barbosa, Bruno Lourenço, Nené, Neiva, Tiago Galletto, Diego Duarte, Gustavo Mendonça e Kiki Afonso).



Treinador: João Pedro Sousa.







Árbitro: Teresa Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eliseu Cá (14), João Correia (18 e 49), Hélder Marques (28), Bruno Costa (68) e Tiago Galletto (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Correia (49).



Assistência: Cerca de 980 espetadores.