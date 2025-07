AVS contrata médio internacional jovem pelo Brasil

O futebolista, de 22 anos, pertencia aos quadros do Palmeiras, mas passou as duas últimas temporadas no futebol europeu, cedido ao Norwich, do Championship, segundo escalão do futebol inglês, e, na última época, ao Osijek, da principal Liga da Croácia.



“Sinto-me muito feliz. É um desafio muito importante na minha carreira, por poder jogar na I divisão em Portugal, um campeonato muito importante, com um nível muito alto”, disse Pedro Lima, em declarações divulgadas pela SAD avense.



Na mesma declaração, Pedro Lima disse ter sido “muito bem recebido” pelos novos companheiros, pelo que não vê a hora de começar a jogar.



O médio, internacional sub-20 pelo Brasil, elogiou a experiência das duas últimas temporadas passadas na Europa, assegurando que lhe permitiram “evoluir muito em várias valências”.



“No Norwich e na Croácia o jogo é mais físico, algo que me faltava. Apesar de ser alto, era um jogador mais técnico e de menos combate. Vou tentar agregar tudo o que vivi lá e trazer isso para cá”, acrescentou o jogador.



Pedro Lima, que assinou um contrato com o AVS até junho de 2028, define-se como um jogador que gosta de “participar na fase de construção” e “colocar os avançados em posição de fazerem golos”.



“[Sou um jogador que gosta de] Bastante posse de bola e forte no passe, participando sempre na construção”, explicou Pedro Lima, um reforço já à disposição do técnico José Mota.



Pedro Lima é o terceiro reforço oficial do AVS para 2025/26, depois das contratações do médio Rafael Barbosa (ex-Radomiak Radom, POL) e dos avançados Guilherme Neiva (ex-Oliveira do Hospital) e Diego Duarte (ex-Nacional, do Paraguai).