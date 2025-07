AVS e Leça empatam em jogo particular

No segundo encontro de preparação da época, Tunde anotou o golo do AVS, em resposta ao tento inaugural de Noah, para o Leça.



José Mota, técnico da formação do principal escalão, fez alinhar de início Simão Bertelli, Galleto, Aderllan Santos, Devenish, António Machado (ex-júnior), Jaume Grau, Gustavo Mendonça, Rafael Barbosa, Tunde, Nené e Talles.



Jogaram ainda Edson Mucuana e Balla Sangaré, jogadores que regressam de empréstimo ao Marinhense e Lusail SC, equipa do Catar, respetivamente.