AVS elimina Desportivo de Chaves da Taça da Liga nas grandes penalidades

Pedro Trigueira foi decisivo no triunfo do AVS, ao defender a grande penalidade de Bruno Rodrigues, possibilitando, depois, que Anthony Correia garantisse a qualificação da formação da II Liga, que se adiantou no tempo regulamentar por Nenê, com um grande golo, aos 44 minutos, com os flavienses a empatarem por João Correia, aos 68.



Uma semana depois, as duas equipas voltaram a encontrar-se, agora em modo competição, num jogo de muita entrega, de parte a parte, com os locais a justificarem a vantagem ao intervalo, num golo do inevitável Nenê, com um 'chapéu' a meio do meio-campo adversário.



O AVS entrou ainda mais forte na segunda parte, dispôs de um par de situações para aumentar a vantagem, mas o Chaves reagiu a partir dos 60 minutos e viria a empatar aos 68, após um mau atraso de Fábio Pacheco (expulso aos 71), que João Correia aproveitou.



As duas equipas ainda dispuseram de situações para voltar a marcar, mas a decisão da eliminatória arrastou-se para as grandes penalidades, onde o AVS foi 100 por cento eficaz, enquanto o Chaves viu um remate esbarrar em Pedro Trigueira.







Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS -- Desportivo de Chaves, 1-1 (5-3 no desempate por grandes penalidades).



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



Marcadores:



1-0, Nenê, 44 minutos.



1-1, João Correia, 68.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



1-0, Nenê.



1-1, Bruno Langa.



2-1, Edson Farias.



2-2, Pedro Pinho.



3-2, Luís Silva.



3-3, Jô Batista.



4-3, Dioh.



4-3, Bruno Rodrigues (defesa do guarda-redes).



5-3, Anthony Correia.







Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Clayton, Anthony Correia, Fernando Fonseca, Fábio Pacheco, Luís Silva, Idrisa Sambú (Balla Sangaré, 46), Bernardo Martins (Dioh, 70), John Mercado (Edson Farias, 84) e Nenê.



(Suplentes: Lucas Moura, Edson Farias, Thiago Freitas, Ricardo Dias, Dioh, João Amorim, Balla Sangaré e Mucuana).



Treinador: Jorge Costa.



- Desportivo de Chaves: Hugo Souza, Bruno Rodrigues, João Queirós, Sandro Cruz, Habib Sylla (Picas, 87), Ktatau (João Correia, 62), Pedro Pinho, João Pedro (Kelechi, 62), Bruno Langa, Héctor Hernández (Ygor Nogueira, 90) e Melro (Jô Batista, 62).



(Suplentes: Gonçalo Pinto, Rodrigo Moura, Ygor Nogueira, Edu, Guilherme Ferreira, João Correia, Kelechi, Picas e Jô Batista).



Treinador: José Gomes.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Pacheco (64), Léo Alaba (72), Sandro Cruz (90+1) e Pedro Pinho (90+5). Cartão vermelho direto para Fábio Pacheco (71).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.