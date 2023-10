AVS eliminado pelo Dumiense

Dica marcou o único golo da partida, aos 11 minutos, qualificando o 11.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, para a fase seguinte da prova.



Já o AVS, líder isolado e invicto da II Liga, deixou uma pálida imagem, sucumbindo à agressividade positiva da equipa do concelho de Braga.



Empurrado pelos seus adeptos, o Dumiense entrou a todo o gás e, após rápido contra-ataque e um grande passe de Henrique Martins, Dica mostrou frieza e inaugurou o marcador, no que seria o momento decisivo do encontro.



A equipa orientada por Jorge Costa 'encostou' o Dumiense na sua área na segunda parte e, embora tenha estado perto do empate, pareceu pouco ligada ao jogo.



O guarda-redes da equipa da casa, Pedro Costa, esteve em evidência ao defender um cabeceamento de Clayton com ‘selo’ de golo (63) e um remate de Idrissa Dioh pouco depois (67).



Aos 87 minutos, o recém-entrado Edson Farias quase marcou, num lance em que os avenses ficaram a pedir grande penalidade.







Campo Celestino Lobo, em Dume, Braga.



Dumiense – AVS, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Dica, 11 minutos.







Equipas:



- Dumiense: Pedro Costa, Jota Oliveira, João Faria, Marco Fernandes (Pedro Fernandes, 46), Gonçalo Cardoso (Tiago Ferreira, 46), Bruno Silva, Gonçalo Botelho (Pablo, 65), Henrique Martins, Dica (Joãozinho, 65), Joel Marques (Bryan Rosa, 72) e Diogo Ribeiro.



(Suplentes: Saraiva, Diogo Costa, Pablo, Bryan Rosa, Tiago Ferreira, Joãozinho, Pedro Marques, Salam e Pedro Fernandes).



Treinador: Fábio Oliveira.



- AVS: Simão Bertelli, Alaba, Clayton, Anthony (Edson Farias, 87), Zé Ricardo, Fábio Pacheco (João Amorim, 64), Benny (John Mercado, 72), Gustavo (Idrissa Dioh, 64), Vasco Lopes, Carlos Daniel e Sangaré (Nenê, 64).



(Suplentes: Trigueira, Edson Farias, Luís Silva, João Amorim, Idrissa Dioh, Ricardo Dias, John Mercado e Nenê).



Treinador: Jorge Costa.



Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Ricardo (11), Gonçalo Cardoso (13), Dica (17), João Faria (79), Diogo Ribeiro (79), Henrique Martins (83), Clayton (86), Bryan Rosa (86) e Pedro Costa (86).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.