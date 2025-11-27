AVS “preparado e motivado” para desafio em Guimarães

“Estamos bem motivados e preparados, reconhecendo que vai ser um jogo difícil, mas muito importante para nós. Temos consciência de que temos capacidade de o vencer”, disse João Pedro Sousa, na conferência de antevisão ao jogo de Guimarães.



O técnico reconheceu a dificuldade de jogar no Afonso Henriques, “um estádio que proporciona ambientes incríveis e ajuda a ganhar pontos”, sublinhando a importância do equilíbrio emocional.



“Independentemente dos resultados, tem de haver um equilíbrio emocional muito grande. Esta semana foi curta, mas permitiu-nos trabalhar o que queremos. Não fugimos à importância do jogo.



Só vamos ganhar se jogarmos bem, daí o foco no nosso jogo e no que podemos evoluir, conscientes de que temos de trabalhar imenso”, referiu.



O Vitória será também o adversário do AVS nos ‘oitavos’ da Taça de Portugal, com o lado positivo de “não ser preciso fazer grandes análises”, um adversário que João Pedro Sousa considera “muito competente”.



“São duas equipas que não estão no lugar que querem estar. [O Vitória é um] Adversário forte, que coloca intensidade no seu jogo, capaz de alterar algumas dinâmicas durante o jogo. Tem jovens jogadores com enorme potencial e jogadores muito experientes. Não olhando para os resultados, é uma equipa muito competitiva e difícil de bater, mas hoje podemos ir a jogo e pensar em vencê-lo”, afirmou.



O AVS atravessa o melhor período da época em matéria de resultados, com dois empates para o campeonato e um triunfo na Taça de Portugal, conseguido nos penáltis diante do Académico de Viseu (7-6) no meio de um surto de gripe que afetou o grupo de trabalho.



“O Ponck esteve muitos meses sem jogar e foi obrigado a jogar 90 minutos. O Algobia tinha dúvidas se podia jogar tanto tempo, e até tive dúvidas se podia, e jogou. O Nenê ia jogando, com minutos muito reduzidos e jogou 120 minutos”, recordou o técnico, privado no jogo dos contributos de Perea, Rúben Semedo, Sidi Bane ou Pedro Trigueira.



Todos estes jogadores já terão recuperado para a visita a Guimarães, com exceção de Molina, a recuperar de lesão prolongada.



Na tabela, o AVS é último com três pontos, enquanto o Vitória ocupa o oitavo lugar com 13. As duas equipas defrontam-se na sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20:15, num jogo que terá arbitragem de Bruno Costa, da associação de Ponta Delgada.