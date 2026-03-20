AVS quer conquistar primeira vitória fora na visita ao Tondela

“As expetativas são sempre as mesmas, com um ingrediente fundamental: dentro do grupo temos a ambição de conquistar rapidamente a primeira vitória fora”, disse João Henriques, na antevisão ao jogo da 27.ª jornada, no sábado.



O técnico reiterou a ideia de que, em caso de vitória, o AVS ficará mais perto do objetivo traçado, sustentando essa perspetiva numa estatística a que teve acesso.



“Li esta semana que temos três por cento de hipóteses de chegar ao play-off, a mesma percentagem que o Benfica tem de ser campeão. Enquanto houver percentagem, há esperança, e acredito que o Benfica pensa da mesma forma”, sublinhou.



João Henriques lamentou as lesões em jogadores do setor ofensivo, que têm limitado as opções e feito a equipa “perder algum poder de fogo na frente”, e deixou elogios ao Tondela, equipa imediatamente acima na tabela, mas também em zona de descida direta.



“O Tondela só perdeu uma vez nos últimos seis jogos, foi sempre pontuando e sendo uma equipa competitiva. Tem individualidades, tal como nós, e um treinador que entrou e trouxe as suas ideias. Vai ser uma equipa difícil de ultrapassar, mas eles também sabem que, não conseguindo vencer-nos, veem-nos aproximar”, afirmou.



Devenish e Algobia apresentam problemas físicos e ficam de fora das opções de João Henriques para o jogo entre aflitos.



O AVS, último classificado, com 10 pontos, defronta no sábado o Tondela, penúltimo, com 19, no Estádio João Cardoso, pelas 20:30, em encontro que será dirigido por Miguel Nogueira, da associação do Porto.

