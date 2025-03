AVS quer manter-se longe da zona `laranjinha` da I Liga de futebol

“A perspetiva é de dificuldade, frente a uma das melhores equipas da Liga. É uma equipa que joga muito bem, com resultados e exibições muito positivas, e que, seguramente, vai criar-nos imensas dificuldades. Vai exigir máxima capacidade e concentração”, disse Rui Ferreira, na antevisão ao jogo de sábado, nas Aves.



O técnico insistiu na necessidade de ir a jogo um AVS no seu melhor registo, para mais perto ficar de vencer o jogo e manter a equipa “bem distante do laranjinha”.



“Estávamos no 'laranjinha' e conseguimos fugir. Queremos manter esse 'laranjinha' bem distante. Teremos de libertar os jogadores, no sentido de não pensarem de forma muito presente no que é a classificação. A equipa que vai querer seguramente vencer, numa luta árdua e difícil”, sublinhou.



Rui Ferreira garantiu que o AVS vai “à procura de fazer as coisas bem”, sabendo que do outro lado vai estar “uma equipa com muita qualidade” a pensar da mesma maneira.



“O Arouca é uma equipa preparada para jogar em transição, mas também em ataque posicional, com jogadores experientes para pautar o jogo”, reforçou o técnico, sem dar pistas sobre a estratégia.



O jogo com o Arouca segue-se ao primeiro triunfo como visitante do AVS no campeonato e insere-se no objetivo comum de “procurar sempre os três pontos”, com a diferença revelada pelo técnico de pretender “criar uma identidade forte em casa”.



Kiki Afonso, Aderllan Santos e Vasco Matos são ausências confirmadas, devido a lesão, mas esta lista poderá ser alargada a Gerson Rodrigues, que irá fazer um teste antes do jogo. Jaume Grau, castigado, completa a lista de indisponíveis.



O AVS é 14.º da tabela, com 23 pontos, e vai receber o Arouca, logo acima, no 13.º lugar, com 23, no estádio do Clube Desportivo das Aves, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.