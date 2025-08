AVS reforça ataque com internacional jovem por Espanha

O jogador, de 23 anos, que representou Espanha no Europeu e no Mundial de sub-17, em 2019, chega do emblema galego, pelo qual atuou na última temporada na equipa B, e mostrou confiança para esta experiência, a primeira fora de Espanha.



“Creio que vou ter uma adaptação fácil. Olhando para os jogadores que passaram por aqui e tiveram sucesso, não creio que as diferenças entre Espanha e Portugal me impeçam de fazer um bom trabalho”, disse Jordi, citado pela equipa, prometendo “golos” e “trabalho” para ajudar.



Jordi Escobar, de 1,86 metros, fez a sua formação no Valência, clube ao serviço do qual representou Espanha em 2019, seguindo-se Almeria, Barcelona B, Betis, Logroñes e, na última época, o Celta de Vigo B, pelo qual anotou 11 golos em 30 jogos realizados.



O avançado espanhol é o 10.º reforço do AVS para a temporada 2025/26.