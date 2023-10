AVS reforça liderança da II Liga com vitória na visita ao Feirense

No Estádio Marcolino de Castro, o líder da II Liga adiantou-se no marcador com um golo de Vasco Lopes, aos 21 minutos, com o Feirense a empatar pouco depois por intermédio de Rúben Alves (24), mas a equipa comandada por Jorge Costa sentenciou o triunfo com um golo de Lucca, aos 82 minutos, de penálti.



Com a vitória, o AVS reforça o primeiro lugar da II Liga, com 22 pontos, enquanto o Feirense se mantém no 11.º lugar, com nove.



O Feirense dispôs de uma boa oportunidade para se adiantar no marcador no início da partida, aos dois minutos, quando Sérgio Conceição surgiu isolado na cara de Pedro Trigueira, mas o guarda-redes evitou o golo com uma intervenção eficaz.



O AVS acabou por se colocar em vantagem aos 21 minutos, num golo de belo efeito de Vasco Lopes, que após uma iniciativa individual rematou ao ângulo da baliza de João Costa.



A resposta do Feirense foi quase imediata, empatando por Rúben Alves, que dentro da área rematou com eficácia para dar a melhor sequência a um cruzamento de Sérgio Conceição, aos 24 minutos.



A segunda parte ficou marcada por um forte dilúvio, mas nem por isso o jogo perdeu intensidade, com John Mercado a surgir na área do Feirense e a obrigar João Costa a uma defesa apertada, aos 52 minutos.



O AVS acabou por chegar à vitória com um golo de Lucca, na cobrança de uma grande penalidade, aos 82 minutos, que castigou mão na bola do defesa Tony.



O Feirense investiu tudo no ataque nos minutos finais, mas a equipa de Jorge Costa esteve concentrada a defender a sua baliza.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-AVS: 1-2



Ao intervalo: 1-1







Marcadores:



0-1, Vasco Lopes, aos 21 minutos.



1-1, Rúben Alves, 24.



1-2, Lucca, 82, de grande penalidade.







Equipas:



- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição, Tony, Cláudio Silva, Bruno, Filipe Almeida (Diogo Brás, 62), Henrique Jocu (Washington, 68), Banjaqui (João Paredes, 62), Picas (Malam Camará, 80), Rúben Alves e Oche (Dudu, 80).



(Suplentes: Pedro Mateus, Wellington, Diogo Brás, Washington, Malam Camará, Ronaldo Camará, João Castro, João Paredes e Dudu).



Treinador: Ricardo Sousa.







- AVS: Pedro Trigueira, Zé Ricardo, Clayton (Ricardo Dias, 77), Anthony, Alaba, Lucca, Gustavo (Sangaré, 65), John Mercado, Luís Silva (João Amorim, 65), Vasco Lopes (Carlos Daniel, 75) e Nené (Dioh, 65).



(Suplentes: Simão, Fernando Fonseca, Fábio Pacheco, Ricardo Dias, João Amorim, Dioh, Edson Farias, Sangaré e Carlos Daniel)



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Ricardo (8), Luís Silva (61), Henrique Jocu (66), Carlos Daniel (85) e Cláudio Silva (90+3).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.