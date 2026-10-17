Futebol Nacional
Taça de Portugal
AVS surpreende Moreirense na terceira eliminatória
O AVS derrotou hoje o Moreirense, da I Liga, por 1-0, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, segurando o golo de Rodrigo Pinho nos instantes iniciais da partida.
O golo solitário do brasileiro assegurou a passagem avense para a quarta eliminatória da prova rainha pelo terceiro ano consecutivo, ao passo que o Moreirense é o segundo representante do primeiro escalão eliminado nesta fase da prova, depois do Nacional.
A formação do segundo escalão entrou da melhor forma no encontro, ao inaugurar o marcador aos três minutos, com um grande remate de Rodrigo Pinho, naquele que foi o sexto golo do avançado na temporada.
Mais perigoso no último terço adversário, Talles Wander ameaçou o segundo golo aos 18 minutos, numa jogada individual em que, após vencer o duelo físico a Maracás, não definiu de forma certeira e o remate passou ao lado do poste esquerdo.
A meio do primeiro tempo, o Moreirense respondeu num passe em profundidade de João Veloso a isolar Leandro nas costas da defesa, que cruzou, de primeira, e Leonardo Vonic desviou ao lado no frente-a-frente com Raul Steffens.
Aos 28 minutos, Vonic roubou a bola perante Rosic dentro da grande área e rematou de forma perigosa para a baliza avense.
Antes do intervalo, surgiu uma nova contrariedade para a equipa de Moreira de Cónegos com o vermelho direto para Maracás, após uma entrada dura sobre Rodrigo Pinho.
No regresso dos balneários, o Moreirense voltou melhor, com Tiago Andrade a surgir nas costas da defesa após o passe de Nile John, mas a finalização saiu ao lado da baliza adversária.
Em vantagem numérica, o AVS reagiu e esteve novamente muito perto do segundo golo com um primeiro remate de Diogo Brasido ao poste e, na recarga, Roni rematou ao lado.
Aos 79 minutos, Yan Licon desperdiçou a melhor oportunidade do Moreirense, com um remate à figura do guarda-redes dentro da pequena área.
Na reta final, o Moreirense tentou reagir à desvantagem no marcador, mas a defesa avense conseguiu afastar o perigo da sua baliza e segurou a passagem para a próxima fase da prova.
Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.
AVS – Moreirense, 1-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, Rodrigo Pinho, 03 minutos.
Equipas:
- AVS: Raul Steffens, Mateus Pivô (Brasido, 58), Bernardo Conde, Rosic (Carlos Ponck, 80), Leandro Rivas, Fernando Almeida, Roni (André Sousa, 79), Hiago Santos (Jorge Meireles, 80), Rafael, Talles Wander e Rodrigo Pinho (Guilherme Neiva, 62).
(Suplentes: Daniel Rebollo, Davi Schuindt, Carlos Ponck, Brasido, André Sousa, Pedro Pimentel, Jorge Meireles, Regis e Guilherme Neiva).
Treinador: Sérgio Fonseca.
- Moreirense: André Ferreira, Leandro Santos (Landerson, 61), Maracás, Kevyn, Francisco Domingues, Nile John (Manuel Mendonça, 61), Guilherme Liberato, Kiko Bondoso (Gilberto Baptista, 44), João Veloso (Rodrigo Alonso, 75), Leonardo Vonic (Yan Lincon, 61) e Tiago Andrade.
(Suplentes: Aranha, Gilberto Batista, Stjepanovic, Landerson, Álvaro Martínez, Miguel Mendonça, Rodrigo Alonso, Songa e Yan Lincon).
Treinador: Vasco Botelho da Costa.
Árbitro: David Silva (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guilherme Liberato (42), Roni (52), Brasido (82) e Fernando Almeida (90). Cartão vermelho direto para Maracás (26).
Assistência: 1.117 espetadores.
A formação do segundo escalão entrou da melhor forma no encontro, ao inaugurar o marcador aos três minutos, com um grande remate de Rodrigo Pinho, naquele que foi o sexto golo do avançado na temporada.
Mais perigoso no último terço adversário, Talles Wander ameaçou o segundo golo aos 18 minutos, numa jogada individual em que, após vencer o duelo físico a Maracás, não definiu de forma certeira e o remate passou ao lado do poste esquerdo.
A meio do primeiro tempo, o Moreirense respondeu num passe em profundidade de João Veloso a isolar Leandro nas costas da defesa, que cruzou, de primeira, e Leonardo Vonic desviou ao lado no frente-a-frente com Raul Steffens.
Aos 28 minutos, Vonic roubou a bola perante Rosic dentro da grande área e rematou de forma perigosa para a baliza avense.
Antes do intervalo, surgiu uma nova contrariedade para a equipa de Moreira de Cónegos com o vermelho direto para Maracás, após uma entrada dura sobre Rodrigo Pinho.
No regresso dos balneários, o Moreirense voltou melhor, com Tiago Andrade a surgir nas costas da defesa após o passe de Nile John, mas a finalização saiu ao lado da baliza adversária.
Em vantagem numérica, o AVS reagiu e esteve novamente muito perto do segundo golo com um primeiro remate de Diogo Brasido ao poste e, na recarga, Roni rematou ao lado.
Aos 79 minutos, Yan Licon desperdiçou a melhor oportunidade do Moreirense, com um remate à figura do guarda-redes dentro da pequena área.
Na reta final, o Moreirense tentou reagir à desvantagem no marcador, mas a defesa avense conseguiu afastar o perigo da sua baliza e segurou a passagem para a próxima fase da prova.
Jogo no Estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.
AVS – Moreirense, 1-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, Rodrigo Pinho, 03 minutos.
Equipas:
- AVS: Raul Steffens, Mateus Pivô (Brasido, 58), Bernardo Conde, Rosic (Carlos Ponck, 80), Leandro Rivas, Fernando Almeida, Roni (André Sousa, 79), Hiago Santos (Jorge Meireles, 80), Rafael, Talles Wander e Rodrigo Pinho (Guilherme Neiva, 62).
(Suplentes: Daniel Rebollo, Davi Schuindt, Carlos Ponck, Brasido, André Sousa, Pedro Pimentel, Jorge Meireles, Regis e Guilherme Neiva).
Treinador: Sérgio Fonseca.
- Moreirense: André Ferreira, Leandro Santos (Landerson, 61), Maracás, Kevyn, Francisco Domingues, Nile John (Manuel Mendonça, 61), Guilherme Liberato, Kiko Bondoso (Gilberto Baptista, 44), João Veloso (Rodrigo Alonso, 75), Leonardo Vonic (Yan Lincon, 61) e Tiago Andrade.
(Suplentes: Aranha, Gilberto Batista, Stjepanovic, Landerson, Álvaro Martínez, Miguel Mendonça, Rodrigo Alonso, Songa e Yan Lincon).
Treinador: Vasco Botelho da Costa.
Árbitro: David Silva (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guilherme Liberato (42), Roni (52), Brasido (82) e Fernando Almeida (90). Cartão vermelho direto para Maracás (26).
Assistência: 1.117 espetadores.