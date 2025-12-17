AVS vence em Guimarães e apura-se para os quartos de final

O extremo nigeriano do AVS marcou o golo do desafio aos 41 minutos, num jogo em que a formação de Guimarães entrou ofensiva, desperdiçou uma grande penalidade na segunda parte, por Oumar Camará, aos 57 minutos, e ainda acertou com uma bola no poste, aos 75.



No primeiro jogo após a saída do treinador João Pedro Sousa, a formação de Vila das Aves apareceu na ‘cidade-berço’ orientada por Armando Roriz, até agora treinador-adjunto, jogou com um ‘onze’ totalmente diferente do que alinhou na goleada sofrida perante o Sporting (6-0), para a I Liga, no sábado, e, na próxima ronda, desloca-se ao reduto do vencedor do encontro entre Santa Clara e Sporting, marcado para quinta-feira.



O Vitória instalou-se no meio-campo adversário durante os primeiros 20 minutos, trocando a bola em redor da área e rematou com insistência, através de Oumar Camará, aos dois minutos, de Nélson Oliveira, aos 14, e por vários jogadores, aos 20, em tentativas sempre intercetadas.



Após suster a pressão anfitriã, a equipa de Vila das Aves começou a ‘libertar-se’ no relvado, principalmente graças às acelerações de Tunde pelo corredor direito, a gerarem ‘incómodo’ na retaguarda vimaranense, que teve de ser remodelada aos 28 minutos, com a entrada de Thiago Balieiro para o lugar do lesionado Óscar Rivas.



Em mais uma arrancada, o extremo nigeriano aproveitou um erro crasso de Lebedenko numa tentativa de cortar a bola, após pontapé do guarda-redes Simão Bertelli, e isolou-se para rematar fora do alcance de Charles.



Com Diogo Sousa no lugar de Gonçalo Nogueira, a equipa treinada por Luís Pinto manteve o pendor ofensivo no arranque do segundo tempo, com Oumar Camará a rematar isolado, para defesa de Simão Bertelli, aos 49 minutos, e a perder novo duelo com o guardião brasileiro, aos 57, na marcação de uma grande penalidade.



Após Tiago Galletto travar com o braço esquerdo um remate de Noah Saviolo, num lance imediatamente sancionado pelo árbitro Gustavo Correia, o atacante francês, de 18 anos, rematou para defesa de Simão Bertelli com os pés e viu a recarga certeira ser anulada, por dominar a bola com o braço.



Após as substituições de uma e de outra equipa, o jogo tornou-se mais atabalhoado, com o Vitória a perder critério e o AVS a sair mais vezes para o contra-ataque.



Nos 20 minutos finais, marcados por inúmeras paragens para assistência a jogadores do AVS, o Vitória recorreu a vários cruzamentos para a área contrária, mas só num deles esteve perto do golo, quando Alioune Ndoye cabeceou ao poste direito em resposta a uma bola de Samu, aos 75.