AVS vence Länk Vilaverdense em Coimbra em jogo com final empolgante

Os tentos da formação da Vila das Aves, segunda classificada do campeonato, foram apontados por Nenê (11 e 25 minutos) e Stênio (90+2), e pela equipa do distrito de Braga marcaram Gonçalo Teixeira (53) e André Soares (89), este último de grande penalidade.



No Estádio Cidade de Coimbra, casa emprestada do Länk Vilaverdense, o AVS colocou-se em vantagem aos 11 minutos, num cabeceamento de Nenê, após cruzamento de Benny, na sequência de um pontapé de canto batido à maneira curta.



O árbitro Manuel Oliveira assinalou, inicialmente, fora de jogo no lance, mas o golo foi confirmado com recurso ao videoárbitro.



O Länk Vilaverdense dispôs de uma boa ocasião para empatar, aos 20 minutos, mas Gonçalo Teixeira chegou atrasado para a emenda para a baliza, após o cabeceamento de Bruno Silva.



Cinco minutos depois, a formação da Vila das Aves aumentou a vantagem para 2-0, num ‘bis’ de Nenê, na cobrança de um livre direto, que permitiu ao experiente avançado, de 40 anos, reforçar a liderança dos melhores marcadores da II Liga, agora com 18 golos.



Em cima do intervalo, aos 45 minutos, os minhotos ainda assustaram, num remate de André Soares que obrigou o guarda-redes Pedro Trigueira a defesa difícil para lá da linha final.



No início da segunda parte, e após duas ameaças, a equipa do distrito de Braga reduziu aos 53 minutos, também de livre direto, superiormente executado por Gonçalo Teixeira.



A igualdade esteve à vista aos 61 minutos, num remate a meia altura de Lénio, que levou a bola ao poste, quando o guarda-redes Trigueira já estava batido, no seguimento de um cruzamento rasteiro.



Na resposta, o AVS também atirou ao poste, num remate de cabeça de Lucca, aos 79 minutos, após um cruzamento atrasado no corredor direito.



Aos 89 minutos, o Länk Vilaverdense chegou ao empate, por André Soares, na conversão de uma grande penalidade, vislumbrada pelo videoárbitro, a castigar o derrube de Laércio.



Na primeira tentativa, o jogador da equipa minhota atirou denunciado e permitiu a defesa de Trigueira, mas o videoárbitro alertou o árbitro para o adiantamento do guardião no momento do remate e o castigo máximo foi repetido, o que provocou muitos protestos dos avenses.



Depois, assistiu-se a um final eletrizante, com o AVS a chegar ao golo aos 90+2, já no período de 10 minutos de descontos dados pelo árbitro, por Stênio, que, num pontapé de canto, só teve de encostar após uma má abordagem do guarda-redes do Länk Vilaverdense.



O AVS consolidou a segunda posição na II Liga de futebol, com 46 pontos, a três do líder Santa Clara, enquanto o Länk Vilaverdense mantém-se no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com 17 pontos.







Jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra.



Länk Vilaverdense – AVS, 2-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Nenê, 11 minutos.



0-2, Nenê, 25.



1-2, Gonçalo Teixeira, 53.



2-2, André Soares, 89 (grande penalidade).



2-3, Stênio, 90+2.







Equipas:



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Batista, Laércio, Carlos Freitas, Maviram, Ericsson (Momo Sacko, 80), Lénio, André Soares, João Caiado (Boubacar, 70), Gonçalo Teixeira (Ansu Fati, 90+7) e Bruno Silva (Sherwin, 80).



(Suplentes: Carlos Paulo, Momo Sacko, Konaté, Ansu Fati, Armando Lopes, Sherwin, Jude e Boubacar).



Treinador: Sérgio Machado.



- AVS: Trigueira, Alaba (Farias, 90+1), Clayton, Anthony, Fernando, Lucca, Benny, Vasco Lopes (Stênio, 90+1), Luís Silva (Fábio Pacheco, 71), Mercado (Tunde, 71) e Nenê (Samuel Granada, 58).



(Suplentes: Simão, Teixeira, Fábio Pacheco, Stênio, Farias, Amorim, Gustavo, Samuel Granada e Tunde).



Treinador: Jorge Costa.







Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Alaba (32), Anthony (36), Clayton (73), Stênio (90+3), Fernando (90+4) e Carlos Freitas (90+8).



Assistência: Cerca de 50 espetadores.