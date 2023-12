AVS vence Paços de Ferreira e é líder da II Liga

Com o 10.º triunfo no campeonato, o terceiro consecutivo, o AVS, mais competente no jogo, ascendeu ao primeiro lugar, com 31 pontos, mais dois do que Nacional e Santa Clara, que só joga no domingo.



O Paços, por sua vez, falhou a aproximação aos lugares cimeiros e mantém 17 pontos e, por agora, o 10.º lugar.



As duas equipas não proporcionaram o melhor dos espetáculos, mas ninguém se poupou a esforços. Os intervenientes colocaram intensidade máxima nas suas ações e foram positivamente agressivos, numa primeira parte curta em oportunidades de golo.



Só o AVS festejou, e em dose dupla, mas quatro centímetros anularam a grande execução de Nené, em remate acrobático, aos 44 minutos. Seria o 2-0 para os locais, em vantagem desde os 18, numa intervenção infeliz do central pacense Pedro Ganchas, cujo corte levou a bola na direção da própria baliza.



Nené já tinha ameaçado marcar, aos 26 minutos, confirmando a maior assertividade no ataque do AVS e a consequente vantagem ao intervalo, face a um Paços que teve em Cipenga e Matchoi os elementos mais rematadores.



A diferença mínima mantinha o resultado em aberto e o reatamento mostrou um Paços mais atrevido. Os forasteiros ganharam alguns pontapés de canto, mas só um remate de Gorby, aos 60 minutos, ameaçou verdadeiramente a baliza contrária.



O AVS tinha agora menos bola, mas nunca perdeu o controlo do jogo e, em transições rápidas, até ameaçou o segundo.



Mercado falhou a emenda aos 65 minutos, mas seria o inevitável Nené a marcar, aos 79, na cobrança de uma grande penalidade, a castigar entrada faltosa de Matchoi sobre Fábio Pacheco, fixando o resultado final e oferecendo merecido triunfo ao AVS.







Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – Paços de Ferreira, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Ganchas, 18 minutos (própria baliza).



2-0, Nené, 79 (grande penalidade).



Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Clayton, Zé Ricardo, Jonatan Lucca, Luís Silva (Fábio Pacheco, 74), Bernardo Martins (João Amorim, 74), Vasco Lopes (Gustavo Mendonça, 90+2), Nené (Sangaré, 90+3) e Mercado (Dioh, 68).



(Suplentes: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Jorge Teixeira, Ricardo Dias, Fábio Pacheco, Dioh, Gustavo Mendonça, João Amorim e Sangaré).



Treinador: Jorge Costa.



- Paços de Ferreira: Marafona, Jójó, Ferigra, Pedro Ganchas, Antunes (Simão Rocha, 70), Luiz Carlos (Chibozo, 70), Matchoi, Gorby, Welton Jr. (Tiago Ribeiro, 90+1), Rui Fonte e Cipenga (João Celeri, 82).



(Suplentes: Jeimes, Ícaro, Robson, Simão Rocha, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro, Luís Bastos, Chibozo e João Celeri).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cipenga (12), Bernardo Martins (68), Fábio Pacheco (84), Ferigra (85) e Tiago Ribeiro (90+4).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.