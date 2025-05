AVS vence Vizela e fica mais perto da permanência na I Liga

Gustavo Assunção adiantou o AVS, aos 59 minutos, na conversão de uma grande penalidade, Tunde fez o segundo, aos 67, e ‘bisou’, aos 70, confirmando um merecido triunfo, ainda que por números exagerados, num jogo sem muitas oportunidades e que ficou decidido na velocidade do avançado nigeriano.



Pelo segundo ano consecutivo, o AVS marcou presença no ‘play-off’, desta feita para segurar a permanência e não conquistar a subida ao escalão principal, como acontecia no caso do Vizela, uma equipa que se apresentou a jogo descomplexada, conseguindo dividir a posse de bola.



O pior para os forasteiros, hoje com Jota Silva no lugar do castigado Rhyner, esteve mesmo no capítulo da finalização, porque a equipa conseguia chegar próximo da área, mas não conseguia situações de remate.



A única vez em que os vizelenses podiam ter feito mossa resultou de uma transição, aos 44 minutos, com Vivaldo a rematar para fora.



O AVS, que procurava valer a condição de primodivisionário, até começou melhor e logo na bola de saída José Luís desentendeu-se com Mercado na área contrária, num lance que podia e tinha tudo para correr melhor.



Simão Bertelli, Jorge Teixeira e Rafael Rodrigues foram as novidades entre os titulares eleitos por José Mota, expulso aos 24 minutos, numa altura em que a formação da Vila das Aves estava a perder alguma agressividade e, ofensivamente, procurava explorar as saídas rápidas.



Foi assim que Piazón, aos 31 minutos, testou os reflexos de Morro, mas era, sobretudo, nos lances de bola parada que o AVS se acercava mais da baliza contrária, contabilizando-se três intervenções de relevo do central Jorge Teixeira.



O jogo estava ‘morno’, mas a falta de João Reis sobre José Luís na área do Vizela, aos 59 minutos, funcionou como despertador, com Gustavo Assunção a converter a respetiva grande penalidade e a adiantar o AVS.



O Vizela acusou o golo, intranquilizou-se e permitiu que o adversário em duas saídas rápidas resolvesse o jogo, em lances finalizados por Tunde, aos 67 e 70 minutos,



O Vizela, sempre mais com o coração do que com a cabeça, subiu linhas e tentou amenizar o resultado, mas o melhor que conseguiu foi uma bola no ‘ferro’, em livre de Mörschel, já perto do final do jogo.



O segundo e decisivo jogo deste play-off realiza-se em Vizela, em 01 de junho.