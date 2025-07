Ayoub Abou reforça o meio-campo do Feirense

O médio marroquino, de 26 anos, é proveniente do FK Sutjeska Niksic, de Montenegro, e é mais uma opção para o setor intermédio da equipa comandada pelo técnico Ricardo Costa.



Ayoub Abou fez a sua formação no Barcelona e teve uma passagem pela equipa sub-19 do FC Porto, representando ainda clubes como o Rayo Majadahonda, Real Madrid Catilla, SPAL, Tsarko deSofia, Pirin Blagoevgrad e Urartu.



O Feirense vai iniciar a II Liga com uma visita ao FC Porto B, para a primeira jornada, no domingo, dia 10 de agosto, pelas 18h00.