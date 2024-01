Aziz regressa ao Rio Ave após experiência na China

O atacante africano, de 25 anos, marcou 19 golos em 32 jogos pelo emblema asiático, que pagou cerca de um milhão de euros pelo empréstimo, mas não conseguiu, agora, acionar a opção de compra do jogador, fixada em 1,5 milhões.Aziz será, assim, o primeiro reforço dos vila-condenses para a segunda metade da temporada 2023/24, devendo já ser opção para o próximo compromisso, no domingo, na receção ao Portimonense, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.O jogador está bem rotinado no clube da foz do Ave, ao qual chegou em 2021, tendo feito, em época e meia, 24 golos em 57 jogos.O Rio Ave, 16.º classificado do campeonato, com 12 pontos, já poderá nesta reabertura do mercado de transferências inscrever novos jogadores, depois de uma sanção de um ano, aplicada pela FIFA, na sequência do caso Olinga.