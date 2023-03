B SAD regressa às vitórias frente ao Feirense

O golo da vitória da B SAD foi apontando aos 46 minutos, por John Kelechi, que desviou a bola para dentro da baliza na sequência de um pontapé de canto, permitindo aos lisboetas interromper uma série de três jogos sem triunfar e duas derrotas seguidas.



O Feirense, num ciclo de três jogos sem vencer, ocupa o 11.º lugar da II Liga, com 28 pontos, enquanto a B SAD ascende provisoriamente ao 15.º lugar, com 23 pontos.



Numa primeira parte equilibrada, o Feirense deu o primeiro sinal de perigo aos 20 minutos, num cabeceamento de Cláudio Silva no coração da área, com a bola a sair por cima da baliza de Gonçalo Tabuaço.



O equilíbrio manteve-se até ao final da primeira parte, período em que a equipa de Rui Ferreira voltou a criar perigo, através de um remate de João Oliveira, que viu o poste da baliza da B SAD negar-lhe o golo, aos 45 minutos.



A segunda parte arrancou da melhor forma para a B SAD, que se adiantou no marcador na sequência de um canto, com John Kelechi a surgir ao segundo poste para desviar a bola para o fundo da baliza (46).



O Feirense intensificou a pressão sobre a B SAD e esteve perto do empate aos 53 minutos, mas uma grande defesa de Gonçalo Tabuaço evitou o golo num cabeceamento de Sidney Lima.



O guarda-redes da B SAD acabou por segurar a vitória pela margem mínima com mais uma grande defesa, opondo-se a um remate forte de Sidney Lima à entrada da área, aos 88 minutos.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-B SAD: 0-1



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:



0-1, John Kelechi, aos 46 minutos.



Equipas:



- Feirense: Igor, João Oliveira (Brás, 67), Cláudio Silva, João Pinto, Sidney Lima (Tavares, 77), Tiago Dias, Washington (João Paredes, 77), Oche (Zé Vítor, 55), Jardel, João Paulo e André Rodrigues (Teles, 67).



(Suplentes: Arthur, Tony, João Paredes, Zé Vítor, Teles, Lucas Santos, Tavares, Ronaldo e Brás)



Treinador: Rui Ferreira.



- B SAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, John Kelechi, Boni, Bernardo Caldeira, Fofana (Yaya, 51), Samuel Lobato, Braima (Coxixo, 82), Chico (Rúben Oliveira, 82), Jefferson (Tavares, 62) e João Lima (Fabrício, 62).



(Suplentes: Dylan Silva, Henrique, Yaya, Rúben Oliveira, Tavares, Castro, Coxixo, Ageu e Fabrício)



Treinador: Paulo Mendes.







Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Paulo (14), Fofana (21), Boni (23), John Kelechi (40), Zé Vítor (90+1) e Jójó (90+5).



Assistência: cerca de 1000 espetadores.