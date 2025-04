Bacci pede Moreirense “com motivação” diante de Rio Ave em série negativa

Invicto no comando dos minhotos, fruto de duas vitórias e três empates em cinco jornadas, o italiano, de 49 anos, realçou que a sua equipa, 10.ª da tabela, com 35 pontos, tem de estar motivada para “dar sempre o melhor”, a começar pela receção domingo à formação vila-condense, 13.ª, com 29, no domingo.



“O Rio Ave tem cinco derrotas seguidas. Vai querer mudar o seu caminho. A motivação é sempre a primeira coisa que faz a diferença nesta altura. Pedi aos jogadores para continuarem focados no trabalho e darem sempre o melhor”, realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30.



Impossibilitado de contar com o lateral direito Dinis Pinto, com o defesa central Maracás e com o médio Alanzinho, todos suspensos por um jogo devido à acumulação de cinco cartões amarelos, o técnico prometeu escolher “o melhor onze” para derrotar um adversário com jogadores e treinador experientes, apesar da fase negativa, traduzida em quatro desaires para o campeonato e um para a Taça de Portugal, perante o Sporting, na primeira mão das meias-finais.



"O Rio Ave é uma equipa em dificuldades, mas não nos podemos esquecer que ganhou ao Sporting de Braga antes das cinco derrotas. É uma equipa que tem um plantel com jogadores experientes, com um treinador experiente [Petit], um dos mais experientes do campeonato. Esperamos um jogo difícil, mas estamos prontos”, acrescentou.



Depois de praticamente assegurar o principal objetivo da temporada, a manutenção na elite do futebol luso, a equipa do concelho de Guimarães quer “continuar a dar o melhor” para evoluir, com “compromisso até ao final da época”, prometeu ainda Cristiano Bacci.



O Moreirense, 10.º classificado, com 35 pontos, recebe o Rio Ave, 13.º, com 29, em partida da 29.ª jornada da I Liga portuguesa, agendada para domingo, às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.