Bacci volta aos treinos do Moreirense

Por causa da doença respiratória, Cristiano Bacci falhou a receção ao Nacional (1-1), para a 31.ª jornada do campeonato, em 27 de abril, um domingo, e a visita ao Estádio do Dragão, para o embate com o FC Porto (derrota por 3-1), que abriu a 32.ª ronda, na sexta-feira.Nessas duas partidas, o treinador adjunto Gilberto Andrade liderou a formação do concelho de Guimarães, 10.ª classificada da I Liga, com 36 pontos, a duas jornadas do fim da prova.