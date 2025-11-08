Bagão Félix espera que o clube seja o grande vencedor no final

"O Benfica tem de ser o grande vencedor, vai ser o grande vencedor. E, no final da contagem, haverá um presidente do Benfica, e esse será o único presidente do Benfica que passaremos a apoiar, independente do nosso voto, para que o Benfica cresça, ganhe, seja vitorioso e seja estável", referiu em declarações à BTV.

Bagão Félix falou depois de exercer o seu direito de voto, no Estádio da Luz, em eleições que disputam uma segunda volta entre o presidente em exercício, Rui Costa, e o gestor e advogado João Noronha Lopes.

"Espero um dia grandioso para o Benfica, com uma votação que exceda a primeira volta. Isso seria excelente. E hoje é o dia da soberania dos sócios. É o dia da democracia do Benfica. E, portanto, independentemente dos resultados, é um momento solene, de grande simbolismo, de grande significado", disse ainda.

A lista ao Conselho Fiscal liderada por Bagão Félix (37,94%) foi a que mais se aproximou da lista concorrente, com o antigo ministro a ficar a menos de 1% da votação recebida por Raul Martins (38,69%), candidato na equipa de Rui Costa.

Mais de 15.000 sócios do Benfica votaram na primeira hora e meia desde a abertura das secções de voto, com vista às eleições dos órgãos sociais para o quadriénio 2025-2029, informou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Na votação, os sócios do Benfica depositam quatro boletins em urna, para os três órgãos sociais (Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral) e para o órgão estatutário Comissão de Remunerações.

Esta segunda volta decorre, novamente, com voto físico, entre as 08:30 e 22:00 no continente e Madeira, e com janela horária adaptada nos Açores e restantes locais no estrangeiro.