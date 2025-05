Balanço final do 91.º campeonato da I Liga

. O SC Braga participou pela 50.ª presença consecutiva na I Liga.



- Santa Clara obteve a melhor participação de sempre no escalão principal, 5.º lugar.



- Gabriel Batista (Santa Clara) e Bruno Varela (Vitória SC) foram os únicos totalistas a jogar todos os minutos deste campeonato (3060 minutos).



- Sporting bicampeão… 71 anos depois.



Treinadores



- Foram 32 os treinadores neste campeonato, recorde de sempre, com o AFS (4 treinadores) a ser o clube com mais treinadores, Vítor Campelos, Daniel Ramos, Rui Ferreira e José Mota. Sporting e Vitória com 3 treinadores seguiram-se ao AFS.



- Tivemos 13 estreantes na I Liga, Vítor Bruno, Martim Anselmi, João Pereira, Cristiano Bacci, Stuart Baxter, Hugo Oliveira, Ian Cathro, Gonçalo Garcia, João Pereira, José Faria, Vasco Matos, Tiago Margarido e Rui Ferreira.



- O melhor? Talvez Vasco Matos (Santa Clara).



- 14 clubes trocaram de treinador (!) recorde de sempre... Apenas 4 clubes mantiveram, com destaque para 2 equipas que subiram, Santa Clara e Nacional. Os outros 2 clubes que não mudaram, Casa Pia e Estoril.



- Pela 1.ª vez na história (dos 91 campeonatos nacionais) os três chamados “grandes” trocaram de treinador.



- Treinador há mais tempo na I Liga… Rui Borges, 68 jogos consecutivos. Único treinador com duas épocas consecutivas de I Liga actualmente.



Golos



- Foram marcados 786 golos.



- Jornada com mais golos – jornadas 10.ª e 27.ª jornadas - 31 golos.



- 1.º golo do campeonato foi marcado por Pedro Gonçalves (Sporting), o último foi de Nandin (Arouca).



- Golo mais rápido foi marcado por Galeno (FC Porto) aos 18 segundos.



- Gyokeres com 39 golos foi o melhor marcador do campeonato.



(Ninguém era melhor marcador em duas épocas consecutivas há 10 anos, último tinha sido Jackson Martinez em 2015)



- Ricardo Horta com 11 golos foi o melhor marcador português.



- Sporting foi o melhor ataque - 88 golos.



- Jogo com mais golos, 8 (!). Foi no Vitória SC-4 Sporting-4.



- Tivemos 12 "hat-tricks" neste campeonato, Gyokeres fez 3.



- Tivemos 2 "pokers" neste campeonato, ambos de Gyokeres



- Estádio da Luz (com 64 golos) foi o estádio que viu mais golos.





- Estádio de São Luís (com 25) o que menos golos viu.



- Resultado mais repetido (1-0) – 62 vezes.



- Tivemos 19 (0-0), sendo que em Alvalade completou-se a 5.ª época consecutiva sem qualquer nulo. (São 4 anos e 10 meses sem 0-0)



Alguns recordes:



- Em 306 jogos... só um (!) terminou sem qualquer cartão, foi o Casa Pia–SC Braga. Inédito. 305 tiveram cartões (!)



- José Mota chegou aos 450 jogos na I Liga (chegou ao top 10 no ranking dos treinadores com mais jogos)



- Boavista viu cartões em 161 jornadas consecutivas – recorde de sempre, em 91 campeonatos nacionais (série ainda em aberto).



- Santa Clara atingiu a melhor classificação de sempre.



- Nené passou a ser o segundo jogador mais velho a marcar na Liga. (41 anos e 10 meses)



- Ricardo Horta passou a ser o jogador com mais jogos de sempre pelo SC Braga na I Liga.



- Pavlidis, primeiro jogador da história do Benfica a marcar um "hat trick" no Dragão.



Muitos anos depois:



- O FC Porto voltou a sofrer 4 golos na Liga… 19 anos depois.



- O FC Porto voltou a sofrer 4 golos na Luz… 60 anos depois.



- O FC Porto voltou a estar 5 jornadas consecutivas sem vencer… 43 anos depois (!)



- 50 anos depois o Benfica voltou a vencer por 3 golos na cidade invicta com o FC Porto.



- O Gil Vicente voltou a ter um jogador a fazer um "hat trick"… 30 anos depois (!). Foi Fujimoto.



- Boavista voltou a ter 6 derrotas consecutivas… 66 anos depois.



- Estoril – voltou a ter 5 vitórias consecutivas … 76 anos depois.



Números redondos:



- O Gil Vicente chegou aos 800 jogos no escalão principal.



- O Casa Pia chegou aos 100 jogos no escalão principal.



- Ruben Fernandes e Ricardo Horta chegaram aos 300 jogos no escalão principal e atingiram o top 75 dos jogadores com mais jogos.



O acontecimento



- Tivemos a primeira mulher a arbitrar um jogo da I Liga, Catarina Campos arbitrou o Casa Pia–Rio Ave.



A memória



- Faleceu Jorge Nuno Pinto da Costa.



E como vai ser para o ano …



I Liga - 2025/26 (garantidos)



1 – Benfica - 92.ª presença consecutiva.

2 - Sporting - 92.ª

3 - FC Porto - 9.2ª

4 - SC Braga - 51.ª

5 - Vitória SC - 19.ª

6 - Gil Vicente - 7.ª

7 - Famalicão - 7.ª

8 - Estoril - 5.ª

9 – Arouca – 5.ª

10 – Rio Ave -4.ª

11 – Casa Pia – 4.ª

12– Moreirense – 3.ª

13 – Estrela da Amadora – 3.ª

14 – Santa Clara – 2.ª

15 – Nacional – 2.ª

16 – Tondela – 1.ª (regressa 3 anos depois)

17 – Alverca – 1.ª (regressa 21 anos depois)













- Foi o 25.º campeonato do milénio.- Começou no dia 9 de agosto 2024 e terminou a 17 de maio 2025. Foram 282 dias de competição.- O árbitro João Gonçalves abriu o campeonato (no Sporting–Rio Ave) e… André Narciso fechou (no Arouca-Boavista)- Pedro Gonçalves marcou o 1.º golo no campeonato, Dylan Nandín (Arouca) marcou o último (o golo 786).- AFS estreou-se no escalão principal, foi o 73.º participante diferente na I Liga.– O Santa Clara regressou 1 ano depois, Nacional regressou 3 anos depois (!)- Pela 1.ª vez na história… o Nacional esteve na I Liga sem o Marítimo. Foi o n.º 1 da Madeira pela 1.ª vez na história.- Os distritos de Lisboa e Braga foram os distritos com mais equipas na I Liga… 5 equipas (!).- O Famalicão e o Casa Pia fizeram história, os famalicenses pela 1.ª vez jogaram 6 épocas consecutivas no escalão principal, e o Casa Pia 3 épocas consecutivas, e para o ano vai aumentar (!)- Foi o 11.º ano consecutivo com 18 equipas… começa a ser rara esta consistência.- Os 3 que subiram (Santa Clara, Nacional e AFS)… ainda nenhum desceu. AFS joga o play off.