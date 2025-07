Balieiro reforça defesa do Vitória

“Thiago Balieiro Lourenço de Carvalho rubricou um contrato válido por quatro épocas e é 'conquistador' até 2029. O defesa central de 22 anos, nascido em 2003, vai apresentar-se na academia do Vitória na manhã desta quarta-feira, 2 de julho”, refere a nota publicada, sem referência ao valor associado à transferência.



Formado no Santos, clube pelo qual venceu o Campeonato Paulista sub-20, em 2022, o jogador brasileiro ingressou no conjunto de Matosinhos no verão de 2024 e cumpriu nove jogos pela equipa sub-23, antes de realizar cinco jogos no segundo escalão, no último terço da época 2024/25.



Thiago Balieiro é o sétimo reforço do Vitória de Guimarães para a época 2025/26, a par do guarda-redes Juan Castillo (ex-Fortaleza, da Colômbia), dos defesas Miguel Nóbrega (ex-Piast Gliwice, da Polónia) e Lebedenko (ex-Vizela), do médio Matija Mitrovic (ex-Zeleznicar Pancevo, da Sérvia) e dos extremos Fabio Blanco (ex-Marítimo) e Oumar Camara (ex-Paris Saint-Germain, de França).