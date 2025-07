Barbero reforça ataque do Arouca

Formado no Almería, Iván Martinez Gonzalvez, mais conhecido como Barbero, deu os primeiros passos como profissional ao serviço da equipa B do Osasuna, em 2017. Dois anos depois, em 2019/20, estreou-se no plantel principal do emblema de Pamplona, tendo efetuado apenas um jogo na Taça do Rei, antes de regressar ao Almería, por empréstimo, na segunda metade da temporada 2019/20.



Seguiu-se uma nova cedência, desta vez ao Alcorcón, antes de se estrear no principal escalão do futebol espanhol, na época 2021/22, pelo Osasuna. Nas últimas duas temporadas, o ponta de lança representou o 'Depor', tendo ajudado o histórico clube espanhol a regressar e a manter-se na segunda divisão, com 17 golos e seis assistências.



Barbero vai envergar a camisola 17 na sua primeira experiência no estrangeiro e já se encontra às ordens de Vasco Seabra no estágio dos "lobos", no Luso.