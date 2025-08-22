Baruti assina pelo Estoril Praia até 2028

O jovem atacante francês, de 19 anos, fez toda a formação no Rennes, tendo-se destacado na temporada 2022/23, com sete golos marcados em 24 jogos.



Em declarações ao sítio dos ‘canarinhos’ na Internet, o gaulês mostrou-se entusiasmado com a possibilidade de atuar em Portugal.



“Estou muito contente por me juntar a este clube. Sinto-me entusiasmado e mal posso esperar para começar. Fui muito bem recebido e adorei a infraestrutura. É a primeira vez que estou em Portugal, mas, pelo que vi, gosto muito da vila de Cascais e do Estoril”, sublinhou.



Baruti, que vai envergar a camisola número 48, é o décimo reforço da equipa liderada por Ian Cathro, que já tinha anunciado Lomitadze (ex-Dínamo Tbilissi, Geórgia), Pizzi (ex-APOEL, Chipre), Khayon Edwards (ex-Arsenal, Inglaterra), Frank Aziz (ex-Strikers FC, EUA), Martin Turk (ex-Ruch Chorzów, Polónia), Patrick de Paula (Botafogo, Brasil), Ferro (ex-Estrela da Amadora), Ricard Sanchéz (ex-Granada) e Or Israelov (ex-Hapoel Tel-Aviv).