Bastien Meupiyou é o 20.º reforço do Alverca

A ‘revolução’ no plantel da turma ribatejana prosseguiu com o defesa central de 19 anos, que representou em 13 encontros a equipa de sub-21 do Wolverhampton na derradeira temporada, no qual ingressou depois de concluir a formação no Nantes.



Esquerdino e com capacidade para atuar também como médio defensivo, Bastien Meupiyou conta com várias internacionalizações pelas seleções jovens francesas, participando no Campeonato Europeu e Campeonato do Mundo sub-17, em 2023.



“Estou muito contente por fazer parte deste projeto. É uma honra acompanhar o Alverca neste regresso à I Liga”, expressou Bastien Meupiyou, em declarações divulgadas pelo segundo classificado da última edição da II Liga.



Bastien Meupiyou junta-se ao plantel orientado por Custódio Castro, que já conta como reforços os guarda-redes André Paulo, Mateus e André Gomes, os defesas Steven Baseya, Naves, Isaac James e Ikker Julian, os médios Gian Cabezas, Tomás Mendes, Davy Gui e Alex Amorim, e os avançados Stéphane Diarra, Chiquinho, Junior Mendes, Cédric Nuozzi, Léo Chú, Tiago Leite, Marko Milovanovic e Felipe Lima.



O primeiro jogo oficial da temporada do Alverca é a visita ao Moreirense, na primeira jornada do campeonato, que marca o regresso do clube à elite 21 anos depois da última presença, agendada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto.