Baxter antevê "verdadeiro dérbi" no Bessa

Com apenas duas jornadas por disputar, Baxter sublinhou a importância da concentração e do foco no desempenho interno da sua equipa, recusando perder energia com cenários fora do controlo dos ‘boavisteiros’.



“Na situação em que estamos, o maior erro que podemos cometer é pensar em coisas que não conseguimos controlar. A minha mensagem para os jogadores tem sido clara: concentrem-se no que trabalhámos, no nosso desempenho. Não penso em vantagens ou desvantagens, apenas quero que melhoremos e que, em qualquer situação, demos 100%”, afirmou, em conferência de imprensa.



Sobre o adversário, o técnico inglês reconheceu o poderio do FC Porto, mesmo numa época aquém das expectativas.



“O FC Porto é um clube de alto nível. É certo que tiveram alguns problemas e não estão no ponto onde gostariam de estar, mas não quererão adicionar um mau resultado num dérbi à sua temporada. Prevejo um FC Porto muito motivado, tal como nós. As memórias de maus resultados são a sua pressão, mas nós também temos a nossa. Pode ser um jogo tenso, um verdadeiro dérbi. Temos que estar no nosso melhor e esperar que eles não atinjam a melhor forma. Acredito que será um jogo muito interessante”, disse.



Baxter fez ainda uma retrospetiva do recente embate com o Sporting, do qual retirou ensinamentos valiosos para o duelo com os ‘azuis e brancos’.



“O Sporting e o FC Porto têm jogadores de grande qualidade e formas de jogar semelhantes. A lição que tirámos do jogo com o Sporting foi que temos que controlar melhor determinados espaços. Ceder um golo madrugador, como aconteceu, torna tudo mais difícil. Temos que os forçar a jogar em zonas menos perigosas e garantir que não sofremos golos evitáveis. Essa foi uma lição importante e estou certo de que estaremos melhor preparados neste jogo”, garantiu.



Questionado sobre o que poderá ser decisivo no confronto com o FC Porto, o treinador destacou a importância das transições.



“Toda a gente diz que a chave está no meio-campo. Talvez. Mas acredito que, contra o FC Porto, a chave está nas transições. Se perdermos a bola, temos de estar preparados. Se a ganharmos, temos que atacar antes que eles se organizem. Estar compactos será essencial”, revelou.



O técnico deixou ainda uma palavra de agradecimento aos adeptos do Boavista, enaltecendo o apoio constante, mesmo em tempos difíceis.



“Os nossos adeptos têm sido fantásticos. A energia no jogo com o AVS foi espetacular. Impressiona-me a paixão com que apoiam uma equipa que atravessa um momento difícil. Mas percebem que as coisas estão a mudar, devagar, mas a mudar, dentro e fora do campo. Peço-lhes que fiquem connosco. Que continuem a passar essa energia. Nós prometemos que vamos dar tudo. Se for preciso dar o sangue, daremos. Essa é a atitude do grupo.”



O Boavista, que soma atualmente 24 pontos, entra na penúltima jornada com o objetivo de se distanciar do Farense e do AVS, concorrentes diretos na luta pela manutenção.



Os ‘axadrezados’, na 16.ª posição, recebe este domingo, às 20:30, no Estádio do Bessa, o FC Porto, em terceiro lugar, com 65, em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Cláudio Pereira, da Associação de Aveiro.