Bebeto renova com Tondela até junho de 2026

“Bebeto renovou e vai entrar na sexta época como jogador do Tondela. Aos 35 anos, o defesa-lateral brasileiro, que ao longo das últimas temporadas tem demonstrado uma grande polivalência, sublinhou a satisfação por seguir no emblema beirão”, anunciou a SAD.



Em comunicado de imprensa, o Tondela revela ter contabilizado “165 jogos de ‘auriverde’ ao peito” e destacou que Bebeto já está “com foco na próxima época” e que está na hora de regressar ao trabalho para que “a próxima época seja de sucesso”.



Bebeto mantém-se assim, tal como Hélder Tavares e Cícero, que também renovaram, no plantel para a próxima época e estarão sob o comando de Ivo Vieira a partir de 01 de julho, com a realização dos primeiros exames médicos.