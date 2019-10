Beira-Mar vence nos penáltis e afasta Marítimo da Taça de Portugal

O Beira-Mar, do Campeonato de Portugal, eliminou domingo o Marítimo na terceira ronda da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento.

Os locais, que ocupam atualmente o segundo lugar da Série C do Campeonato de Portugal, adiantaram-se aos 14 minutos, por João Nogueira. Aos 68 minutos, Daizen Maeda restabeleceu a igualdade e, aos 82 minutos, Zainadine deu a volta ao marcador, mas, nos descontos, aos 90+4 minutos, Cissé forçou o prolongamento. Neste período não houve golos e o jogo foi mesmo decidido nas grandes penalidades a favor dos aveireses.



Apesar de ter pela frente uma equipa de um escalão inferior, o treinador do Marítimo, Nuno Manta, não facilitou e escolheu um 'onze' recheado de primeiras opções habituais na I Liga.



Num jogo equilibrado nos primeiros minutos, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por João Nogueira, que apareceu sem marcação na grande área e correspondeu de cabeça a um cruzamento de Rodolfo.



Na segunda parte, o Marítimo entrou mais pressionante, criando vários lances de perigo e chegou ao empate aos 68 minutos, com o avançado japonês Daizen Maeda a corresponder de cabeça a um cruzamento de Rúben Ferreira.



Aos 78 minutos, grande defesa de Hugo Carvalheira a negar o segundo golo dos madeirenses, que acabaria por surgir quatro minutos depois, através da marcação de um livrecobrado por Rúben Ferreira e Zainadine, ao segundo poste, desviou de cabeça para o fundo da baliza do Beira-Mar.



Já em período de compensação (90+4), o Beira-Mar chegou à igualdade, com Cissé a cabecear para o fundo da baliza, após assistência de Edgar Almeida.



No desempate por grandes penalidades, os aveirenses foram mais eficazes e venceram por 5-4, garantindo a presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal.



Jogo no Estádio Municipal de Aveiro



Beira-Mar - Marítimo, 2-2 (2-2 ap, 5-4 gp).



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 2-2.



No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.



No final do prolongamento: 2-2.



Marcadores:



1-0, João Nogueira, 14 minutos.



1-1, Daizen Maeda, 68.



1-2, Zainadine, 82.



2-2, Cissé, 90+4.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-1, Pinho.



0-1, Fábio Vieira (defesa do guarda-redes).



0-2, Nequecaur.



1-2, Cícero.



1-3, Getterson.



2-3, Edgar Almeida.



2-4, Zainadine.



3-4, Rodolfo Simões.



3-4, Edgar Costa (defesa do guarda-redes).



4-4, Isaac Cissé.



4-4, Marcelinho (por cima).



5-4, Yannick Semedo.



Equipas:



- Beira-Mar: Hugo Carvalheira (Gabriel Miotti, 118), João Nogueira (Adson, 70), Isaac Kwakye (Boateng, 54), Edgar Almeida, Rodolfo Simões, Rui Sampaio, Fábio Vieira, Yannick Semedo, Diego Raposo (Isaac Cissé, 64), Pedro Aparício e Cícero.



(Suplentes: Gabriel Miotti, João Pellegrini, Isaac Cissé, João Caminata, Frank Abbeyson, Adson Silva e Boateng).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Marítimo: Amir Abedzadeh, Nanu, Zainadine, Grolli (Vukovic, 105), Rúben Ferreira, René Santos, Bambock (Nequecaur, 60), Edgar Costa, Jorge Correa (Marcelinho, 86), Daizen Maeda (Pinho, 68) e Getterson.



(Suplentes: Charles, Marcelinho, Bebeto, Nequecaur, Pelágio, Pinho e Vukovic).



Treinador: Nuno Manta.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nanu (32), Grolli (43), Getterson (51), Yanick Semedo (51), Hugo Carvalheira (55), Isaac Cissé (71), Rúben Ferreira (84), Adson (90), Rodolfo Simões (90+2), Pedro Aparício (111) e Fábio Vieira (115).



Assistência: 5.000 espetadores.