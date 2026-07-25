Beira Mar vence Troféu Paixão Aurinegra após vitória sobre Tondela

Segundo a página oficial da internet do Tondela, o Beira-Mar conquistou o Troféu Paixão Aurinegra com um ‘bis’ de Didi aos 10 minutos e aos 43, com a equipa beirã, através de Carraça, a diminuir a margem no marcador aos 68 minutos.



Do lado do Tondela, o novo técnico, Ricardo Costa, voltou a usar todos os jogadores disponíveis no jogo que antecipa um segundo treino na tarde de hoje, frente ao Famalicão.