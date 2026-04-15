Belenenses abre Estádio do Restelo para última despedida de Vicente Lucas

O clube lisboeta informou que o velório do antigo defesa central, que contribuiu para o histórico terceiro lugar da seleção nacional no Mundial1966, decorre hoje, entre as 17:30 e as 22:00, na Capela do Mosteiro dos Jerónimos, contando com a presença da equipa sénior de futebol às 19:00.



"Quinta-feira, o Belenenses conta contigo para a última despedida a Vicente Lucas", lançou emblema 'alfacinha' através das redes sociais, especificando que, depois do velório decorrer (novamente) entre as 09:00 e as 11:00, hora em que começa a Missa de Corpo Presente, vai sair um cortejo pedonal às 11:45 dos Jerónimos para o Restelo.



Às 12:00 vão ser abertas as portas da bancada poente inferior do estádio para o último adeus na presença da urna de Vicente Lucas, e, 45 minutos depois, vai ser cumprido um minuto de silêncio junto ao busto do jogador no Mural dos Campeões do Restelo.



A saída do estádio em direção ao Crematório de Barcarena está programada para as 13:00, e cerimónia de cremação para as 14:00.



Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.



O antigo defesa, irmão do também 'magriço' Matateu, foi totalista nos triunfos lusos no Grupo 3 da primeira fase sobre Hungria (3-1), Bulgária (3-0) e Brasil (3-1), jogo no qual ficou celebrizado pela marcação ao avançado Pelé, um dos dois vencedores do prémio de jogador do século XX da FIFA, a par do argentino Diego Maradona.



Vicente Lucas também jogou a tempo inteiro na reviravolta vitoriosa frente à Coreia do Norte (5-3), guiada por quatro golos de Eusébio - dois de penálti -, nos quartos de final, tendo, depois, ficado no banco de suplentes na derrota perante a Inglaterra (2-1), nas 'meias', e no êxito sobre a então União Soviética (2-1), que deu uma inédita medalha de bronze a Portugal.



A nível de clubes, o ex-central só representou o Belenenses como sénior e somou 284 jogos entre 1954 e 1967, tendo conquistado uma Taça de Portugal em 1959/60, numa final frente ao rival lisboeta Sporting (2-1).



Com a morte de Vicente Lucas, que ainda chegou a treinar o Belenenses, apenas três dos 22 convocados por Portugal para o Mundial1966 estão vivos, nomeadamente António Simões, José Augusto e Hilário Conceição.