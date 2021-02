Belenenses marca diferença para a "BSAD"

”, pode ler-se.Em comunicado assinado pela direção presidida por Patrick Morais de Carvalho, o Belenenses elencou o processo que levou ao afastamento do clube com a sociedade desportiva liderada por Rui Pedro Soares, pois “”.”, expressou o clube da Cruz de Cristo.A liderar atualmente a primeira divisão distrital de Lisboa, suspensa devido à pandemia de covid-19, o Belenenses clarifica que jogadores históricos do clube “não jogaram na BSAD”, que “tão pouco alguma vez ganhou campeonatos de Portugal, o campeonato nacional ou taças de Portugal, troféus que continuam bem visíveis” no museu do Estádio do Restelo.”, apontou, em alusão ao jogo de quinta-feira entre as duas formações, para a 17.ª jornada da I Liga (0-0).





"Os Belenenses" esperam justiça







O Belenenses afirma que “nunca é tarde” para que o país desportivo, a imprensa, os rivais históricos e a SAD “assumam de uma vez por todas que aquela equipa não é o Belenenses, não representa o Belenenses e não comprou por 500 euros uma história de 101 anos”.”, concluem.O clube e a SAD dos azuis estão afastados desde o início da temporada 2018/19, quando o protocolo de utilização do Restelo pela SAD terminou e esta mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, no Jamor.