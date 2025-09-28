Belenenses oficializa saída de treinador João Nuno rumo ao Estrela da Amadora
O Belenenses, que disputa a Liga 3 de futebol, oficializou hoje a saída do treinador João Nuno rumo ao Estrela da Amadora, da I Liga, onde rubricou um contrato válido por duas temporadas.
"O Clube de Futebol "Os Belenenses" informa que o técnico João Nuno, acompanhado pela sua equipa técnica, deixa hoje de exercer as funções de treinador principal da equipa de futebol, após terem sido acordadas com o Estrela da Amadora as condições para a sua transferência", informa o emblema da cruz de Cristo, através de comunicado publicado nos seus canais oficiais.
O Belenenses detalhou ainda os moldes do acordo que viabilizou a saída de João Nuno, que, por via de se encontrar ligado ao clube lisboeta, motivou negociações visando o pagamento da cláusula de rescisão prevista no seu contrato, avaliada em 500 mil euros.
"Os valores acordados atingem, entre pagamentos fixos e imediatos e no final de 25/26 (175.000Euro + 50.000Euro) e variáveis (275.000Euro) o montante correspondente à cláusula de rescisão prevista no contrato de trabalho do treinador João Nuno (500.000Euro) e ainda uma percentagem do produto de uma venda futura caso o Estrela da Amadora venha a ceder onerosamente os serviços do técnico a um clube terceiro, tendo desta forma o Belenenses acordado a sua libertação", revelou ainda o emblema do Restelo.
João Nuno começará com efeitos imediatos e já conduzirá o Estrela da Amadora no sábado, na deslocação ao Gil Vicente, a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, prova na qual o clube da Reboleira ocupa a 11.ª posição, com sete pontos em sete rondas disputadas.