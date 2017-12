Belenenses reclama mais três títulos de campeão nacional de futebol

Lusa 15 Dez, 2017, 19:17 | Futebol Nacional

Em comunicado divulgado no sítio oficial do clube na internet, e à semelhança do que tem sido reivindicado pelo Sporting, os 'azuis' consideram que as três conquistas do Campeonato de Portugal, em 1926/27, 1928/29 e 1932/33, devem ser somadas ao título de campeão nacional, alcançado em 1945/46.



"Entende o Clube de Futebol 'Os Belenenses' que estes títulos, tendo sido conquistados na única prova de cariz nacional que se disputava no nosso país, devem ser justamente contabilizados e somados ao título de campeão nacional de 1945/46, confirmando-se, desta forma, o cariz único de um clube que sempre esteve ao nível dos maiores", pode ler-se no comunicado.



A direção do Belenenses adianta que "à época das conquistas do Belenenses não se realizava, em Portugal, qualquer outra competição nacional de clubes", pelo que entende "ser justo que estes títulos lhe sejam reconhecidos".



De resto, o clube do Restelo socorre-se do exemplo das "Taças dos Campeões Europeus conquistadas antes da denominação Liga dos Campeões e que são incluídas nos palmarés europeus dos clubes, na mesma categoria".



Contudo, o Belenenses ressalva que não vai entrar em "discussões inflamadas sobre o tema", optando antes por "um caminho de estreita colaboração" com a FPF, para que "deste debate resulte luz e esclarecimento".



A direção da FPF aprovou esta semana criar uma comissão técnica independente para estudar a categorização das competições internas, disse na quinta-feira à agência Lusa fonte do organismo.



De acordo com a mesma fonte, o resultado deste estudo será apresentado em Assembleia-Geral, que ratificará ou não as conclusões.



O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tem reclamado que o seu clube tem 22 campeonatos nacionais, por o clube ter vencido quatro Campeonatos de Portugal, prova que foi também conquistada por Olhanense, Marítimo, Carcavelinhos, Belenenses, FC Porto e Benfica.



O primeiro campeonato português reconhecido é o de 1934/35, prova que foi ganha pelo FC Porto.