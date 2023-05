Belenenses sobe à II Liga após empate frente à Sanjoanense

O `nulo` foi suficiente para a formação do Restelo assegurar o primeiro lugar da Série 2 da fase de subida da Liga 3, num encontro em que teve uma entrada forte e tentou marcar desde cedo, dispondo de duas boas situações para abrir o ativo no Estádio do Restelo: primeiro, através de um remate de Miguel Tavares para defesa apertada de Pedro Mateus, e, depois, num cabeceamento de Pedro Martelo à barra da baliza da Sanjoanense.

Porém, a equipa de São João da Madeira não se intimidou com a postura adversária, e equilibrou as operações a meio da primeira parte, denotando maior acutilância ofensiva através das investidas de Elijah Benedict.

O atacante nigeriano ainda provocou enorme susto junto à baliza do Belenenses, quando se isolou, rematando para defesa de recurso de David Grilo, mas o lance esfumou-se e o `nulo` persistiu até ao intervalo.

Na segunda parte, e sabendo que só a vitória lhe interessava, a Sanjoanense tornou-se ainda mais perigosa, dispondo de nova situação flagrante para marcar, mas David Grilo, guarda-redes do Belenenses, voltou a opor-se com distinção a um remate de João Silva.

Minutos depois, só um corte `in extremis` de Gonçalo Maria sobre a linha de golo impediu o golo de Danrlei para a Sanjoanense. Os forasteiros ainda ficaram a reclamar uma grande penalidade sobre João Silva -- ditou a expulsão do treinador-adjunto Hélder Esteves, por protestos -- que o árbitro não atendeu.

Na resposta, Clé teve nos pés uma enorme chance para adiantar o Belenenses: o avançado isolou-se, mas, depois de ultrapassar o guarda-redes Pedro Mateus, atirou para fora.

Com os minutos a esfumarem-se, a equipa de Bruno Dias soube preservar o `nulo` até final, que lhe permitiu selar a subida ao segundo escalão, em que atuou pela última vez em 2012/13, inclusive sagrando-se campeã dessa edição.

Seguir-se-iam cinco temporadas na I Liga, entre 2013 e 2018, acabando os `azuis` por cair nos distritais logo depois, devido ao conflito entre clube e SAD, que viriam a separar-se.