Belenenses vence Fafe e apura-se para os quartos da Taça de Portugal

O primodivisionário Beleneneses SAD qualificou-se esta tarde para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-2, após prolongamento, no estádio do Fafe, do Campeonato de Portugal, em jogo dos ‘oitavos’ da prova.