Belloumi renova até 2026 com o Farense

”, destacou o clube de Faro, nas redes sociais.Mohamed Belloumi, 21 anos, filho do antigo internacional argelino Lakhdar Belloumi – presente nos Mundiais de 1982 e 1986 –, chegou ao Farense na segunda metade da época 2021/22, oriundo do MC Oran, do seu país natal, cumprindo então apenas três jogos nos sub-23.Na época passada, evidenciou-se na Liga Revelação, com 25 jogos e seis golos, e chegou a ser chamado à equipa principal dos algarvios, pela qual registou três partidas.”, disse o jogador, citado nas redes sociais do clube.Na época de regresso à I Liga, após ausência de dois anos, o Farense estreia-se no campeonato com a receção ao Casa Pia, em 12 de agosto, depois de já ter garantido o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga, em que eliminou Moreirense e Oliveirense.