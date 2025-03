Benfica a três vitórias do `penta` na Liga feminina

A espanhola Critistina Martín-Prieto foi a figura do encontro, ao marcar os três primeiros golos das tetracampeãs em título, aos 32, 35 e 42 minutos, para se isolar na liderança das melhores marcadoras da prova, com 13 golos.



Martín-Prieto marcou o primeiro após assistências da canadiana Marie Alidou, o segundo depois de um passe da jamaicana Jody Brown e o terceiro, de cabeça, na sequência de um cruzamento da norueguesa Marit Lund.



Na segunda parte, e entre um ‘festival’ de ocasiões perdidas, a alemã Anna Gasper, entrada ao intervalo, marcou o quarto, após um canto, aos 58 minutos, e, na sequência de novo canto, aos 63, Constança Fernandes apontou o quinto, na própria baliza.



O sexto e último tento foi de Neide Guedes, que se estreou a marcar na prova, após assistência de Gasper, aos 78 minutos, depois de ter entrado aos 68.



Destaque ainda para a estreia da norueguesa Rachel Engesvik, reforço de inverno, que entrou aos 61 minutos, altura em que Martín-Prieto foi substituída.



Em jogo realizado pela manhã, em Alcochete, o Sporting voltou aos triunfos, depois do 1-1 na Luz e do desaire caseiro com o Torreense por 2-1, ao vencer o Damaiense por 2-0, com um golo em cada uma das partes.



A brasileira Maiara Niehues inaugurou o marcador ‘acidentalmente’, ao levar a bola na cabeça num mau alívio da guarda-redes Leonor Faria, aos 23 minutos, e a espanhola Brenda Pérez apontou o segundo, após um canto, aos 83.



Na classificação, o invicto Benfica conta 47 pontos, fruto de 15 vitórias e dois empates, contra 41 do Sporting, pelo que só precisa de vencer mais três encontros, dos cinco em falta, para selar o ‘penta’.



As duas equipas só voltam a jogar no campeonato em 16 de março, com as ‘encarnadas’ no campo do Damaiense (20 pontos) e as ‘leoas’ no do Racing Power (31), mas, antes, em 09 de março, encontram-se em Leiria, na final da Taça da Liga.