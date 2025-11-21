Benfica abre com Atlético quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sem vencer a Taça de Portugal desde 2016/17, quando conquistaram o 26.º troféu, os ‘encarnados’, que não contam com o lesionado Lukebakio, tentam chegar pela 10.ª vez consecutiva aos oitavos de final, frente ao atual sétimo classificado da Série B do terceiro escalão.



Na ronda anterior, os ‘encarnados’ afastaram o Desportivo de Chaves (2-0), da II Liga, enquanto o conjunto de Alcântara já ultrapassou duas rondas, com triunfos sobre o Rebordosa (1-0) e o Felgueiras (2-0), este também do segundo escalão.



As duas equipas de Lisboa já se encontraram oito vezes na Taça de Portugal, com as ‘águias’ a vencerem sete vezes, entre as quais a final de 1948/49 e a última, em 1982, sendo que o Atlético apenas venceu no primeiro confronto, em 1946.



O Atlético tenta chegar pela primeira vez aos oitavos de final da Taça de Portugal desde 2013/14, quando foi goleado pelo FC Porto (6-0), recebendo o Benfica no ‘emprestado’ Estádio do Restelo, a partir das 20:30, num encontro que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



O Sporting, vencedor da Taça na última época, recebe no sábado o Marinhenses, do Campeonato de Portugal, às 18:00, antes de o FC Porto, líder da I Liga, jogar com o Sintrense, igualmente do quarto escalão.

