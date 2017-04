Benfica agradece posição do FC Porto

Mário Aleixo - RTP 13 Abr, 2017, 11:33 | Futebol Nacional

O Benfica considerou "grave e lamentável" o cântico da claque do FC Porto no jogo de andebol com os encarnados, alusiva à queda do avião da Chapecoense, e disse registar com satisfação a posição do clube portista.



"O Sport Lisboa e Benfica registou e manifesta satisfação por ter verificado a forma célere como a instituição Futebol Clube do Porto se demarcou do muito grave e lamentável cântico que ontem (quarta-feira) se ouviu", refere o clube da Luz.



Na quarta-feira, no Dragão Caixão, no clássico de andebol entre FC Porto e Benfica, a claque portista foi filmada a cantar "Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica".



Os cânticos reportavam-se ao acidente sofrido pela equipa de futebol brasileira a 28 de novembro, quando viajava para disputar na Colômbia a primeira mão da Taça sul-americana, provocando a morte a 71 pessoas.



Logo na quarta-feira, o FC Porto sublinhou na rede social Twitter que se demarcava "de todos os cânticos ofensivos", apelando para que os adeptos do clube se "concentrassem no apoio" às suas equipas.



Na nota publicada na sua página, o Benfica diz esperar que "este triste episódio, que a todos nos envergonha" sirva para que todos possam refletir sobre as responsabilidades, e em conjunto parar este clima de tensão.