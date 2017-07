Benfica anda à procura de um guarda-redes

Mário Aleixo - RTP 11 Jul, 2017, 10:20 / atualizado em 11 Jul, 2017, 10:20 | Futebol Nacional

O clube da Luz, segundo foi possível apurar junto de fonte próxima do departamento de futebol, continua no mercado à espera de uma boa oportunidade de negócio para reforçar a baliza com um futebolista de nível semelhante a Ederson e Júlio César.



Nesta altura integram a equipa Júlio César. Bruno Varela, Paulo Lopes e André Moreira, embora este ainda não tenha assinado qualquer vínculo com o clube da Luz.



Ederson saiu para o Manchester City.

Júlio César vai fazer 38 anos em setembro e tem estado sujeito a problemas físicos cíclicos.

Bruno Varela é considerado inexperiente para assumir de imediato a titularidade de uma equipa como o Benfica.

Paulo Lopes não faz parte das contas no que à titularidade diz respeito.

André Moreira também é visto como um elemento pouco consistente para defender a baliza dos encarnados no imediato.



Perante este cenário a equipa técnica liderada por Rui Vitória não desdenha a hipótese de encontrar um guarda-redes que faça concorrência forte a Júlio César, visto nesta altura como o titular indiscutível da baliza dos encarnados.