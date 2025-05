Benfica avança com nova queixa contra Matheus Reis, Hjulmand, Gyökeres e Quenda

Segundo a mesma fonte, a queixa apresentada pelos `encarnados` aponta para um "incitamento à violência" dos quatro jogadores nos festejos após a final da Taça de Portugal, que o Sporting venceu por 3-1, após prolongamento, apontando que estes "enalteceram Matheus Reis por ter agredido Belotti".

Um vídeo surgiu nas redes sociais do Sporting durante os festejos, que depois foi apagado, em que se via jogadores `leoninos` a segurar um cartaz de Matheus Reis e se ouvia alguém exclamar "aqui nós pisa na cabeça".

Na queixa, o clube liderado por Rui Costa aponta ainda que o jovem extremo Geovany Quenda exibiu uma "camisola/faixa com dizeres ofensivos", replicando a frase que levou à expulsão de Ricardo Esgaio no dérbi da 33.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio da Luz e que terminou com um empate 1-1.

Já hoje, os jogadores do Sporting Matheus Reis, Maxi Araújo e Geovany Quenda, bem como a SAD dos `leões`, foram alvo de processos disciplinares, anunciou o CD da FPF.

Segundo explica o órgão disciplinar, o processo instaurado a Matheus Reis e Maxi Araújo está relacionado com "factos ocorridos" durante a final da Taça de Portugal.

Este processo aos dois futebolistas, segundo detalha o comunicado, surge no "seguimento de participação remetida através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e participações apresentadas por César Boaventura e pela Benfica SAD".

Um outro processo diz respeito ao mesmo Matheus Reis, bem como Quenda e à Sporting SAD, por "publicações nas redes sociais após o jogo" de domingo, no seguimento de "participação remetida através da Unidade de Integridade e Compliance e participações apresentadas por César Boaventura e pela Sport Lisboa e Benfica SAD".

O CD da FPF refere que os processos foram hoje enviados à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".