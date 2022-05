Benfica B bate FC Porto B com reviravolta na abertura da última ronda da II Liga

Jair Tavares, aos 26 minutos, e Duk, aos 54, na recarga a um penálti por ele desperdiçado, anularam dois golos do inglês Danny Loader, que abriu o ativo aos nove e marcou igualmente na conversão de um castigo máximo, aos 39, antes de Miguel Nóbrega selar o triunfo 'encarnado', aos 58.



O Benfica B, que foi líder isolado da prova em três fases distintas, subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 57 pontos - fruto de 17 vitórias, seis empates e 11 derrotas -, do qual só descerá caso o Feirense, quinto, com 55, se imponha ao Nacional.



Já o FC Porto B, vencedor da prova em 2015/16, é 10.º, com 42 pontos, fruto de 10 triunfos, 12 igualdades e 12 desaires, mas ainda pode cair para 12.º, ficando à espera do desfecho dos duelos de Vilafranquense e Farense ante Trofense e Académica, respetivamente.



Enquanto as 'águias' se apresentaram sem várias peças influentes, convocadas para o jogo de hoje da equipa principal em Paços de Ferreira, da 34.ª e última jornada da I Liga, os 'dragões' entraram praticamente na máxima força e abriram o marcador logo aos nove minutos, com Danny Loader a corresponder à incursão pela direita de Gonçalo Borges.



O Benfica B disfarçou as dificuldades de progressão cinco minutos depois, num 'disparo' de Umaro Embaló desviado por cima da barra por Francisco Meixedo, mas resgataria a igualdade aos 26, quando Rafael Brito se antecipou a Vasco Sousa e descobriu Jair Tavares, que, aproveitando um ressalto em Zé Pedro, finalizou ao segundo poste.



A partida baixou de intensidade, até que o FC Porto B descobriu novo desequilíbrio no flanco direito para se recolocar em vantagem aos 39 minutos, quando Gonçalo Borges acabou travado em falta na área por Fabinho e Loader 'bisou' da marca dos 11 metros.



Os pupilos de António Folha saíram para o intervalo com o inglês a desperdiçar o 'hat-trick' perante Samuel Soares e sofreram outro golpe de frieza das 'águias' oito minutos após o regresso dos balneários, com João Marcelo a derrubar Umaro Embaló na área, originando um penálti, que Duk converteu na recarga à defesa de Francisco Meixedo.



A equipa de António Oliveira virou o marcador aos 58 minutos, num canto de Filipe Cruz concluído por Miguel Nóbrega, resguardando-se, daí em diante, das investidas portistas, que pecaram na ineficácia de Diogo Ressurreição, aos 89 e 90+4, e Loader, aos 90+1.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B - Benfica B, 2-3.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Danny Loader, 09 minutos.



1-1, Jair Tavares, 26.



2-1, Danny Loader, 39 (grande penalidade).



2-2, Duk, 54.



2-3, Miguel Nóbrega, 58.







Equipas:



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Tomás Esteves (João Mendes, 84), João Marcelo, Zé Pedro, Rodrigo Ferreira, Mor Ndiaye, Rodrigo Fernandes (Peglow, 64), Gonçalo Borges (Diogo Ressurreição, 76), Vasco Sousa (Levi Faustino, 64), Silvestre Varela (Ejaita Ifoni, 76) e Danny Loader.



(Suplentes: Roko Runje, Romain Correia, João Mendes, Sidnei Tavares, Peglow, Diogo Ressurreição, Levi Faustino, Ejaita Ifoni e Leonardo Borges).



Treinador: António Folha.



- Benfica B: Samuel Soares, Filipe Cruz, Miguel Nóbrega, Pedro Álvaro, Fabinho (Rafael Rodrigues, 46), Rafael Brito (Diogo Nascimento, 86), Diogo Capitão (Adrian Bajrami, 86), Cher Ndour, Umaro Embaló, Jair Tavares (Henrique Pereira, 90) e Duk (Luís Semedo, 90+2).



(Suplentes: Fábio Duarte, João Neto, Gerson Sousa, Henrique Pereira, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Diogo Nascimento, Luís Semedo e Tiago Coser).



Treinador: António Oliveira.







Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danny Loader (55), Pedro Álvaro (56), Rafael Rodrigues (67), Tomás Esteves (69), Rodrigo Ferreira (72), Ejaita Ifoni (79), Mor Ndiaye (82), Rafael Brito (83) e João Marcelo (83).



Assistência: 542 espetadores.