Benfica B e Leixões empatam a um golo no Seixal
Benfica B e Leixões empataram hoje (1-1), no Seixal, no jogo de encerramento da segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol, prova em que ambas as equipas continuam sem perder.
Na partida de estreia em casa na competição, os benfiquistas entraram melhor e ficaram perto do golo aos 17 minutos, momento em que Francisco Silva rematou ao poste, após assistência de Rafael Obrador, lateral esquerdo espanhol que se estreou pelas ‘águias’, depois de ser contratado ao Real Madrid.
Apesar de o adversário estar por cima no jogo, os leixonenses foram mais eficazes e inauguraram o marcador, aos 24 minutos, por Werton. Na sequência de um contra-ataque, o avançado brasileiro, assistido por Paulité, foi lançado na esquerda e desviou a bola do guardião Diogo Ferreira para o 1-0, resultado com que se atingiu o intervalo.
Na segunda parte, já depois de ter lançado em campo João Fonseca, Ivan Lima e Miguel Figueiredo, o treinador Nélson Veríssimo viu a sua equipa repor a igualdade (1-1), aos 69 minutos. Um canto cobrado por Rafael Obrador levou a bola até ao defesa Gonçalo Oliveira, que cabeceou com êxito para o golo.
Com o empate, o Leixões soma agora quatro pontos e ocupa a quarta posição, enquanto o Benfica B, que apresentou Tomás Araújo na primeira parte, é 11.º, com dois.
Jogo no Benfica Campus, no Seixal.
Benfica B – Leixões, 1-1.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Werton, 24 minutos.
1-1, Gonçalo Oliveira, 69.
Equipas:
- Benfica B: Diogo Ferreira, Leandro Santos, Tomás Araújo (João Fonseca, 46), Gonçalo Oliveira, Rafael Obrador (Tiago Parente, 80), Gonçalo Moreira, Tomás Cruz, Tiago Freitas (Miguel Figueiredo, 60), Eduardo Fernandes (Ivan Lima, 60), Francisco Silva e Bernardes (Rodrigo Rêgo, 83).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, João Fonseca, Daniel Banjaqui, Rodrigo Rêgo, Miguel Figueiredo, Martim Ferreira, Tiago Parente, Ivan Lima e Jelani Trevisan).
Treinador: Nélson Veríssimo.
- Leixões: Miguel Morro, Paulinho Mota, Rafael Santos, Lourenço Henriques, Simãozinho, Cláudio Araújo (Morufdeen Moshood, 78), Ângelo Neto, Salvador Agra (Yahaya Abdoulaye, 84), Ricardo Valente (Rafael Martins, 66), Werton (Benjamin Kanuric, 78) e Paulité (Zag, 66).
(Suplentes: Igor Stefanovic, João Assunção, Zag, Leonardo Laffore, Benjamin Kanuric, Morufdeen Moshood, Serif Nhaga, Yahaya Abdoulaye e Rafael Martins).
Treinador: João Nuno Fonseca.
Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Freitas (4), Tomás Araújo (45+3), Ângelo Neto (45+4), Tiago Freitas (45+4), Leandro Santos (75) e Paulinho Mota (76).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
