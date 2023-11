Benfica B e Oliveirense empatam no jogo de encerramento da 11.ª ronda da II Liga

Aos 10 minutos, Ricardo Schutte colocou os visitantes na frente do marcador, no Seixal, onde os benfiquistas só viriam a conseguir repor a igualdade já no decorrer do segundo tempo, por intermédio de Cauê dos Santos, aos 69.



A Oliveirense entrou melhor e, depois de avisos de Vasco Gadelho e Zé Pedro, conseguiu, aos 10 minutos, inaugurar o marcador. Após uma perda de bola das ‘águias’ no meio-campo, Jaime Pinto lançou em profundidade Schutte, que, só com Léo Kokubo pela frente, rematou certeiro.



Já sem o autor do golo em campo – Ricardo Schutte lesionou-se e foi substituído por Anthony Carter, logo aos 18 minutos –, a Oliveirense quase sofreu o golo do empate, aos 22, na sequência de um canto dos benfiquistas que levou a bola a chegar a João Rego, que rematou sobre a trave da baliza.



Numa primeira parte em que os ‘forasteiros’ foram mais eficazes, o Benfica B ainda introduziu a bola na baliza defendida por Nuno Macedo, mas o lance em que Gerson Sousa rematou à baliza foi invalidado pelo árbitro, que assinalou falta cometida sobre o guarda-redes.



No segundo tempo, os comandados de Nélson Veríssimo entraram mais acutilantes em busca do golo do empate. Aos 54 e 56 minutos, respetivamente, Adrian Bajrami e Gerson Sousa ameaçaram o empate, que só viria a ser uma realidade à entrada para os últimos 20 minutos.



O 1-1 teve origem num lance em que Rafael Rodrigues fez a assistência para o golo do atacante brasileiro Cauê dos Santos, que respondeu com um remate de cabeça certeiro ao cruzamento, não dando hipóteses de defesa ao guarda-redes Nuno Macedo.



Até ao apito final, os benfiquistas, empolgados pelo golo, estiveram por cima do adversário e dispuseram da melhor ocasião para desfazer a igualdade, quando, aos 78 minutos, após canto de João Tomé, Cauê dos Santos cabeceou ao lado da baliza.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Oliveirense, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Ricardo Schutte, 10 minutos.



1-1, Cauê dos Santos, 69.



Equipas:



- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé (Francisco Domingues, 90+1), Gustavo Marques, Adrian Bajrami, Rafael Rodrigues, Nuno Félix (Rafael Luís, 65), Zan Jevsenak, Pedro Santos (Hugo Félix, 71), Cauê dos Santos (Gustavo Varela, 90+1), Gerson Sousa e João Rêgo (José Marques, 81).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Lenny Lacroix, Francisco Domingues, Rafael Luís, Hugo Félix, Maestro, Diogo Prioste, José Marques e Gustavo Varela).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Oliveirense: Nuno Macedo, Gonçalo Negrão (Diogo Casimiro, 61), Kelechi John, Iago Fabrício, Vasco Gadelho (Kazu Miura, 75), Filipe Alves, Schürrle (André Santos, 75), Ricardo Schutte (Anthony Carter, 18), Zé Leite, Zé Pedro (João Paulo, 75) e Jaime Pinto.



(Suplentes: Arthur Augusto, Diogo Casimiro, Guilherme Soares, Kazu, André Santos, Kotaro Nagata, João Paulo, Anthony Carter e Kazu Miura).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Rafael Rodrigues (34), Jaime Pinto (39), Zan Jevsenak (42), Gonçalo Negrão (47), Zé Leite (52), Schürrle (56), Iago Fabrício (56),



Assistência: Cerca de 400 espetadores.