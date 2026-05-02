Benfica B regressa aos triunfos e agrava crise da equipa secundária dos ‘leões’

Diogo Prioste, aos 62 minutos, fez o único golo do encontro, na recarga a uma grande penalidade que o próprio cobrou, mas o guarda-redes Francisco Silva defendeu, e recolocou os ‘encarnados’ no trilho dos triunfos, após um empate e duas derrotas, resultado que os coloca no sexto lugar.



Já o Sporting B continua em ‘espiral’ negativa e somou a quinta derrota consecutiva na competição. Os ‘leões’ perderam nove dos últimos 10 jogos no campeonato e continuam em 12.º lugar, com 41 pontos, podendo ser ultrapassados pelo Felgueiras e igualados pelo Penafiel, conjuntos que disputam os seus jogos na segunda-feira.



A equipa da casa até foi a primeira a criar perigo, mas Paulo Cardoso (06), isolado, não conseguiu bater Voitinovicius.



Na resposta, Anísio Cabral (13) disparou à trave, numa primeira parte pouco interessante e marcada por um momento em que o árbitro Cláudio Pereira, chamado pelo videoárbitro, decidiu manter a sua decisão de não assinalar grande penalidade a favor do Benfica, considerando que o defesa ‘leonino’ Rafael Mota (31) tinha a mão “em posição natural”.



Após o descanso, Paulo Cardoso (53) voltou a aparecer na ‘cara’ do guarda-redes visitante e, desta vez, introduziu mesmo a bola na baliza, mas o golo foi anulado por fora de jogo, confirmado pelo videoárbitro na Cidade do Futebol.



O ala caboverdiano esteve, depois, em evidência pela negativa, ao cometer, sobre João Rego, a grande penalidade que permitiu a Diogo Prioste (62) fazer o resultado do encontro.



O desafio terminou com o Sporting B a ‘carregar’ sobre a área contrária, na tentativa de chegar ao empate, mas com mais coração do que cabeça. A frustração de Bruno Ramos, no último lance, valeu-lhe um cartão vermelho direto num encontro que, apesar de ‘rasgadinho’ na segunda parte, foi geralmente disputado de forma leal.