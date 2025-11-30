Benfica B resgata empate em Leiria

Com a incerteza do resultado até ao apito final, os visitantes estiveram a perder por duas vezes e, através de bolas paradas, conseguiram sair de Leiria com um ponto, que não os retira, contudo, do 17.º e penúltimo lugar, com os mesmos 11 pontos do FC Porto B.



O jogo iniciou-se com três minutos de atraso, devido ao fumo deixado pelo fogo de artifício lançado no recinto, e a União de Leiria até começou por dominar, mas o Benfica B ia procurando subir no terreno, fazendo uso da velocidade dos seus homens mais avançados.



Aos 32 minutos, o Benfica B poder-se-ia ter adiantado no marcador, mas Eduardo Fernandes atrapalhou-se e a bola passou ao lado do poste.



Lucho Vega abriu o marcador aos 36 minutos, após a marcação de um canto de Juan Muñoz. O médio da União de Leiria desviou a bola com a cabeça para o canto esquerdo da baliza de Diogo Ferreira, que não teve qualquer hipótese de defesa.



A dominar a partida, a União de Leiria acreditava que iria para o intervalo a ganhar, quando, de bola parada, a principal forma dos ‘encarnados’ incomodarem Bravim, Gonçalo Oliveira repôs a igualdade, aos 45+7.



No segundo tempo, a equipa de Nelson Veríssimo ficou reduzida a 10, após uma entrada de Eduardo Fernandes sobre Maga, com o pé a chegar à cabeça do adversário.



Ainda o Benfica B se estava a reorganizar e já a União de Leiria tomar a dianteira, com José Pedro a aparecer ao segundo poste para bater o guarda-redes ‘encarnado’, aos 55.



Na resposta, três minutos depois, o Benfica B, de novo de bola parada, empatou, com Jelani Trevisan a rematar para defesa de Bravim, mas já dentro da baliza, num lance validado pelo videoárbitro (VAR)



A partida ganhou algum equilíbrio e a incerteza no resultado manteve-se até ao final.



Com este empate, a União de Leiria deixou escapar o Académico de Viseu e ‘caiu’ para o quarto lugar, com os mesmos 20 pontos do Desportivo de Chaves, enquanto o Benfica B é 17.º, com os mesmos 11 pontos de Paços de Ferreira, 16.º, e do lanterna-vermelha FC Porto B.



Jogo no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria – SL Benfica B, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Lucho Vega, 36 minutos.



1-1, Gonçalo Oliveira, 45+7.



2-1, José Pedro, 55.



2-2, Jelani Trevisan, 58.



Equipas:



- União de Leiria: João Bravim, Maga, José Pedro, Víctor Rofino (Genaro, 27), João Silva (Habib Sylla, 80), Jordan van der Gaag, Albert Lotin (João Victor, 80), Daniel Borges, Lucho Vega (Jair Matheus, 56), Pablo Fernández (Michel Dieu, 80) e Juan Muñoz.



(Suplentes: Odehnal, Sema, Genaro, Jair Matheus, Bernardo, Miguel Pires, Habib Sylla, João Victor, Michel Dieu).



Treinador: Fábio Pereira.



- Benfica B: Diogo Ferreira, Joshua Wynder, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Eduardo Fernandes, Diogo Prioste, João Veloso (Martim Ferreira, 90+2), Rafael Obrador, Kevin Pinto (Ivan Lima, 53), Jelani Trevisan (Francisco Silva, 63), João Rego (Tiago Freitas, 76).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Francisco Neto, Olívio Tomé, Gonçalo Moreira, Martim Ferreira, Tiago Freitas, Tiago Parente, Ivan Lima, Francisco Silva).



Treinador: Nelson Veríssimo.



Árbitro: Diogo Araújo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucho Veja (39), João Silva (49), Joshua Wynder (90+8), Ivan Lima (90+9), Genaro (90+9). Cartão vermelho direto para Eduardo Fernandes (52)



Assistência: 10.738 espetadores.