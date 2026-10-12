Benfica B vence Felgueiras no encerramento da sétima jornada

Com mais posse de bola e lances de perigo na primeira parte, os benfiquistas materializaram a superioridade sobre o adversário com o golo marcado por Anísio Cabral, aos 33 minutos, na sequência de um ataque rápido em que Gonçalo Moreira assistiu o colega.



Em desvantagem no marcador, a vida do Felgueiras tornou-se ainda mais complicada, aos 43 minutos, quando ficou reduzida a 10 elementos devido à expulsão de Tiago Ventura, por falta dura cometida sobre Rafael Quintas.



Para atenuar os efeitos de jogar com menos um homem em campo, o treinador Moreno lançou Filipe Cruz para o lugar de Henrique Martins no início do segundo tempo. As ‘águias’ responderam com as entradas dos atacantes Francisco Neto, Francisco Silva e Edokpolor à passagem da hora de jogo.



Três minutos após entrar, o nigeriano Edokpolor ganhou uma bola no interior da área e só não ampliou a vantagem no marcador devido à defesa atenta de Mateus Pasinato, que, aos 68, viu um remate de Francisco Neto passar perto da sua baliza.



Mesmo com menos um jogador, o Felgueiras tornou-se mais objetivo na busca do golo do empate e a melhor oportunidade para empatar surgiu num cabeceamento de Michel Costa.



O jogador felgueirense entrou em campo aos 64 minutos e, aos 71, só não repôs a igualdade porque Diogo Ferreira o impediu com uma defesa que segurou os três pontos para os ‘bês’ benfiquistas.



Com a vitória, o Benfica B, que somou o segundo êxito consecutivo, é agora quinto classificado, com 13 pontos, enquanto o Felgueiras – com três derrotas consecutivas – é 14.º, com seis.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Felgueiras, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Anísio Cabral, 33 minutos.



Equipas:



- Benfica B: Diogo Ferreira, Duarte Soares, João Fonseca, Gabriel Índio, José Neto, Nuno Félix (Stevan Manuel, 75), Rafael Quintas, Gonçalo Moreira (Rui Silva, 90+1), Tiago Freitas (Francisco Neto, 60), Olívio Tomé (Edokpolor, 61) e Anísio Cabral (Francisco Silva, 60).



(Suplentes: Gonçalo Sobral, Rui Silva, João Capucho, Martim Ferreira, Diogo Coelho, Federico Coletta, Francisco Neto, Francisco Silva, Felipe Lima, Tomás Soares, Stevan Manuel e Edokpolor).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Felgueiras: Mateus Pasinato, Bilal Ouacharaf, João Pinto (Samuel, 82), Armando Lopes, Afonso Freitas, Rodrigo Ribeiro (Michel Costa, 64), Henrique Martins (Filipe Cruz, 46), Francisco França (Beni Jetour, 64), Tiago Ventura, Lucas Duarte (Tiago Leite, 78) e Mario Rivas.



(Suplentes: Felipe Scheibig, Filipe Cruz, Afonso Peixoto, Rui Rampa, Nuno Namora, Martim Duarte, Beni Jetour, Michel Costa, Joãozinho, Samuel e Tiago Leite).



Treinador: Moreno.



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Anísio Cabral (45+2), Rodrigo Ribeiro (59), Beni Jetour (70), Martim Ferreira (70) e Stevan Manuel (90+3). Cartão vermelho direto para Tiago Ventura (43).



Assistência: 571 espetadores.



