Benfica B vence Felgueiras no reencontro com os triunfos na II Liga

Vindos de duas derrotas e um empate, a conquista dos três pontos pôs fim a uma série de três jogos das ‘águias’ sem vencerem e permite à equipa ocupar o terceiro lugar, a quatro pontos de distância dos líderes Tondela e Penafiel, enquanto o Felgueiras se mantém na zona perigosa da tabela.



Os benfiquistas tiveram uma entrada forte no jogo e conseguiram adiantar-se no marcador logo aos dois minutos, por Gustavo Varela. Após um passe longo de Prestianni, o avançado ganhou posição nas costas da defesa contrária e, de forma tranquila, rematou para o 1-0 das ‘águias’.



O Felgueiras reagiu ao golo sofrido e, já depois de João Santos e Léo Teixeira terem, aos 19 e 37 minutos, respetivamente, ameaçado a baliza do guardião André Gomes, Carlos Eduardo, aos 38, introduziu, de cabeça, a bola na baliza do Benfica, mas o lance foi anulado pelo VAR por fora de jogo, mantendo-se o Benfica B em vantagem no marcador ao intervalo.



Na segunda parte, a equipa treinada por Nélson Veríssimo só não ampliou a vantagem, aos 50 minutos, porque Hugo Félix acertou no ferro da baliza defendida por Bruno Pinto. A perder por 1-0, o Felgueiras fez tudo para chegar ao empate, mas André Gomes mostrou-se intransponível nos remates de João Santos, aos 56 e 76 minutos.



A missão do Felgueiras complicou-se a partir dos 79 minutos, momento em que Pedro Rosas foi expulso após exibição do segundo cartão amarelo. No minuto seguinte, Hugo Félix, de livre direto, voltou a acertar no ferro da baliza, mas o 2-0 chegou, aos 90, por Luan Farias, que, de cabeça, depois de canto de Hugo Félix, estabeleceu o resultado final.



Com a conquista dos três pontos no Seixal, o Benfica B soma agora 27 pontos e ocupa a terceira posição, enquanto o Felgueiras segue na 13.ª posição da classificação, com 16 pontos.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Felgueiras, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Gustavo Varela, 02 minutos.



2-0, Luan Farias, 90.



Equipas:



- Benfica B: André Gomes, Leandro Santos, Joshua Wynder (Lacroix, 46), Gustavo Marques, Francisco Domingues, Diogo Prioste, Nuno Félix (Rafael Luís, 87), Prestianni (Luan Farias, 69), Hugo Félix (Paul Okon, 90+2), Gerson Sousa e Gustavo Varela (José Melro, 87).



(Suplentes: Pedro Souza, Diogo Spencer, Lacroix, Rafael Luís, Paul Okon, Beni Souza, Francisco Neto, José Melro e Luan Farias).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Felgueiras: Bruno Pinto, António Eirô (Berna Conceição, 46), Pedro Rosas, Rui Rampa (Gabi, 82), Edwin Vente (Guilherme Ferreira, 46), Aílson Tavares, Landinho (Bruninho, 67), Vasco Moreira, Léo Teixeira, Carlos Eduardo e João Santos (Théo Fonseca, 82).



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Mike Moura, Guilherme Ferreira, Rodrigo Valente, Gabi, Berna Conceição, Théo Fonseca, Feliz Vaz e Bruninho).



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Edwin Vente (23), Pedro Rosas (26 e 79), Nuno Félix (45), Rui Rampa (61), Francisco Domingues (71) e Rafael Luís (90+6). Cartão vermelho por acumulação para Pedro Rosas (79).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.